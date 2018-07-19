Политолог: в британском МВД понимают – "пузырь" со Скрипалями скоро лопнет

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес считает спекуляциями сообщения об идентификации причастных к отравлению в Солсбери.
"Я считаю, что эта история относится к разряду "малоосведомленной дикой спекуляции"", – написал Уоллес в Twitter.
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik отметил, что "дело Скрипалей" обрастает все большим количеством "фейков" низкого качества.
"Всем понятно, и в Британии тоже, что "дело Скрипалей" – это исключительно "фейковая" история, направленная на достижение краткосрочных тактических результатов для (премьера Британии) Терезы Мэй. Причем качество этого "фейка" очень низкое. Можно же было придумать гораздо более эффективную схему. Этого не было сделано. И в итоге все прекрасно понимают, что единственный вариант поддержания этой истории – это вброс новых данных, новой информации. Для того чтобы каким-то образом перебивать вопросы к предыдущим вбросам. Однако проблема в том, что новые вбросы должны быть такими же дикими по сути или даже более дикими, чтобы переключать на себя общественное внимание", – сказал Геворг Мирзаян.
Однако, по его мнению, в Лондоне есть те, кто понимает, что данное дело скоро окончательно развалится.
"В конце концов, этот мыльный пузырь лопнет. И британская полиция не хочет быть участником этой провокации. Они понимают, что пузырь лопнет, и их карьера лопнет вместе с ним. И сейчас мы видим, что "дело Скрипалей" выдыхается, мы видим, что есть целый ряд людей в Великобритании, которые хотят просто спустить ситуацию немножко на тормозах. Хотя есть и другие – та же Мэй, которая будет использовать любую ситуацию для нагнетания антироссийской истерии", – заключил политолог.
Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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