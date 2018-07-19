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Эксперт: "дело Скрипалей" поставило Лондон в сложное положение

(обновлено: 13:49 19.07.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВоенный в защитном костюме в СолсбериВоенный в защитном костюме в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Полиция опознала подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, утверждают британские СМИ. Официальных заявлений от Лондона пока нет. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, написали британские СМИ.

Так, например, ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке сообщило, что отравление могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина.

Полицейские недалеко от здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления
© REUTERS / Henry Nicholls
"Здравый смысл не имеет значения". Депутат о новой версии в деле Скрипалей
Агентство Press Association, в свою очередь, утверждает, что подозреваемые опознаны.

"Источник сообщил агентству, что следствие полагает, что оно идентифицировало подозреваемых, виновных в атаке на Скрипалей", – говорится в сообщении Press Association в Twitter

Со своей стороны, телеканал ITV  со ссылкой на Press Association сообщил, что "следователи уверены, что подозреваемые – русские". Там также утверждают, что к отравлению причастны несколько человек. Следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период, уточнил телеканал.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко 19 июля заявил, что Россия хочет услышать от официальных британских лиц имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

"Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотланд-ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне", – сказал Яковенко перед совещанием послов в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об именах подозреваемых и их происхождении.

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери
© AP Photo / Matt Dunham
Политолог: "дело Скрипалей" в Великобритании будут отрабатывать "по полной"
По его словам, каждый раз посольство просит британский МИД подтвердить различные версии, но не получает ответа на дипломатические ноты.

Он напомнил, что советник по национальной безопасности Британии сказал ранее под запись, что у следствия нет подозреваемых. "Это говорит о том, что у следствия нет никаких фактов. А ведь Россию сразу буквально на следующий день обвинили в том, что моя страна причастна к отравлению, что совершенно не соответствует действительности", – добавил Яковенко.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Лондон с "делом Скрипалей" поставил себя в непростую ситуацию.

"В отношении заявлений британских властей надо сделать оговорку: сейчас Британия с этим "делом Скрипалей" оказалась в сложном положении. Фактически весь мир смотрит на них если не с издевкой, то с улыбкой, поскольку они затеяли все это дело, но никаких конкретных доказательств и указаний на то, что виновата Россия, нет. Сейчас появляются различные изобретения – одного, другого, третьего, уже наркоманов в другом городке, мол, этим же веществом отравили… ", – сказал Александр Вавилов.

Он обратил внимание, что РФ уже неоднократно предлагала провести совместное расследование, однако британская сторона отказывается от сотрудничества.

"Мы уже направили несколько десятков просьб британской стороне через наше посольство в Великобритании, чтобы мы могли сотрудничать. Просим только одного – совместного расследования. Это первое. Второе – в нарушение всех возможных конвенций до сих нам не дали увидеться с российской гражданкой (Юлией Скрипаль – ред.). Сейчас вот изобрели каких-то новых подозреваемых. Ну, хорошо. Но давайте мы соответствующим образом совместно расследование проведем, узнаем, что за подозреваемые и т.д. Но нет, британцы от этого уходят. А если уходят, то это явное указание на то, что здесь дело нечисто, значит, что-то скрывают, значит, что-то не хотят рассказывать", – заключил эксперт.

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Британские полицейские в оцеплении у отделения аптеки в Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления
© REUTERS / Henry Nicholls
Политолог: Лондон не может себе позволить повторить неудачу со Скрипалями
Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию. 

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