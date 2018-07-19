"Закидоны". Эксперт о словах Трампа про Черногорию, НАТО и Третью мировую

Президент США Дональд Трамп заявил, что Черногория может втянуть НАТО в Третью мировую войну. Насколько эти оценки близки к реальности, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Владимир Козин.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в Третью мировую войну.

Трамп обвинил жителей Черногории в "агрессивности", заявив, что Черногория – это крошечная страна с "очень агрессивным народом".

"Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война", – сказал американский президент.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин не согласен с такими оценками,

"Это преувеличение. У Черногории такая маленькая армия, нет ядерного оружия, нет противоракетных систем, нет военных баз на территории других государств. К тому же, я не считаю, что население Черногории агрессивно", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Военный эксперт прокомментировал слова Трампа о том, что войска США не должны защищать Черногорию, потому что она "даже не платит". Владимир Козин полагает, что Трамп не сможет пересмотреть принцип коллективной обороны НАТО.

"Для этого надо менять Вашингтонский договор об образовании НАТО. Но для этого мнения одного Трампа недостаточно. Мне кажется, это обычные "закидоны". Третья мировая война не является неизбежной, хотя и нельзя просто ее отбрасывать. У США, Великобритании и Франции есть стратегия нанесения первого ядерного удара. И господин Трамп увеличил количество оснований применения ядерного оружия с шести, которые были у Обамы, до четырнадцати. Причем, есть явно дурацкие, "резиновые". Например, технологические прорывы в других государствах. Можно что угодно протащить под это дело", – отметил Владимир Козин.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО в начале июня 2017 года. Значительная часть населения бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

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