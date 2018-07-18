"Свидетель преступления". Американист о планах допросить переводчика Трампа

В конгрессе США хотят заслушать показания переводчика Дональда Трампа, который присутствовал на встрече американского и российского лидеров в Хельсинки. Американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik прокомментировал это требование.

Ряд американских чиновников, входящих в ряды демократов, хотели бы, чтобы переводчик, который присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США.

С таким предложением, в частности, выступила сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин. "Я призываю провести заседание с участием американского переводчика, который присутствовал на встрече с Путиным, чтобы понять, что они обсуждали в закрытом порядке. Этот переводчик может помочь определить, что президент США рассказал Путину и пообещал ему от нашего лица", – написала Шахин в своем Twitter.

Такую же идею высказал в своем микроблоге конгрессмен, член Демократической партии Джо Кеннеди III. "Переводчик Дональда Трампа должен немедленно предстать перед конгрессом и дать показания относительно того, что было сказано в частной беседе. Если республиканцы действительно настолько разгневаны, как они говорят, то вызовите его сегодня", – заявил он.

Как уточняет издание Huffington Post, Джин Шахин в данный момент собирает подписи, чтобы направить главе комитета по международным делам сената США Бобу Коркеру письмо с просьбой провести заседание. Пресс-секретарь Коркера пока не уточнила, поддержит ли сенатор это предложение.

Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри Соединенных Штатов. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает.

Позже Трамп заявил американским журналистам, что он оговорился и на самом деле имел в виду противоположное – что Россия могла вмешаться в выборы. При этом он написал в Twitter, что прошедшая встреча с Путиным – это "огромный успех", который пытаются очернить недружественные ему СМИ.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Дмитрий Дробницкий назвал требование допросить членов делегации Трампа беспрецедентным.

"Это общая кампания, которая была начата лидером демократического меньшинства в сенате (Чаком Шумером – ред.), который призвал не то чтобы переводчика, а даже членов службы безопасности президента подвергнуть допросу в конгрессе Соединенных Штатов. Поскольку, по мнению оппозиции, Дональд Трамп совершил государственное предательство. А поэтому, мол, давайте допросим всех, кто имел доступ к этой встрече. То есть собираются допрашивать как свидетелей какого-то страшного преступления. Конечно, это беспрецедентное требование. Это попытка нарушить вторую статью конституции США о привилегиях исполнительной власти. По сути, всему тому, о чем лидеры говорили с глазу на глаз, пытаются придать публичности. Кроме того, еще пытаются придать этому оттенок преступления. Люди из демократической оппозиции считают, что любое сближение между Россией и США является несомненным преступлением. Они настроены всячески помешать такого рода сближению, которое всем просто жизненно необходимо", – сказал Дмитрий Дробницкий.

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