Юрист-международник прокомментировал обвинения США в адрес Бутиной

В США выдвинули новое обвинение против россиянки Марии Бутиной. В эфире радио Sputnik юрист-международник Дмитрий Романенко высказал мнение, что в этих обвинениях пока видна только политика.

Министерство юстиции США расширило обвинения против российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже, следует из документов суда.

К статье "Сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась собственно "Работа иностранным агентом без регистрации", что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.

Проживающую в Вашингтоне Бутину задержали 15 июля.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 года и, по меньшей мере, до февраля 2017-го она работала "по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента, а затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке России" и находится под санкциями. По данным Минюста, Бутина хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы России, говорится в документе суда.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколла отверг все обвинения в ее адрес. По словам защитника, Бутина добровольно дала показания в спецкомитете по разведке сената США и предоставила "тысячи" документов.

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби – Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что в прошлом она работала с Александром Торшиным, когда тот был членом Совета Федерации. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа.

Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.

В эфире радио Sputnik адвокат, юрист-международник Дмитрий Романенко подчеркнул, что каких-то доказательств виновности Марии Бутиной пока не представлено. И это, по его мнению, дает основание полагать, что дело имеет политический характер.

"По моим ощущениям, обвинения в адрес Бутиной выглядят как нагнетание антироссийских настроений. Каких-либо доказательств общественности пока не представлено, поэтому сложно рассматривать данную ситуацию как юридическую. После того как какие-либо доказательства будут обнародованы, можно будет говорить, есть ли здесь юридическая составляющая или нет. Пока я здесь вижу больше политики", – сказал Дмитрий Романенко.

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