Эксперт оценил рост поставок российского газа в Евросоюз

В Минэнерго пообещали рост поставок российского газа в Евросоюз. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik рассказал, за счет чего будет обеспечен транзит газа через Украину.

Через десять лет поставки российского газа в Европу увеличатся на 10–15%, рассказал министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине.

Глава ведомства подчеркнул, что по итогам 2017 года и прошедшего периода текущего года отмечается рост потребления голубого топлива в Евросоюзе на 6%. Кроме того, увеличились объемы поставок и транзита газа из России, в том числе и через украинскую территорию.

"На сегодня мы уже понимаем, что на период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 годах, речь может идти о дополнительных 10–15 процентах роста", — отметил Новак.

По его словам, именно эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных способов обеспечить прокачку и загрузку украинской газотранспортной системы. При этом министр не озвучил конкретные цифры, так как это требует дополнительного экспертного обсуждения.

Глава Минэнерго рассказал, что речь может идти о дополнительных 17-25 млрд кубометров топлива, но отметил, что это только предварительные цифры.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, в свою очередь, призвал к "очень активной работе" по вопросу транзита газа из России в ЕС через Украину после 2019 года.

"Я рад, что мы начинаем этот трехсторонний процесс. Время идет очень быстро, конец 2019 года, когда закончится текущий транзитный контракт между РФ и Украиной, уже за углом. Поэтому нам надо начать работать очень активно, чтобы искать ответы на фундаментальный вопрос – будет ли у нас с 1 января 2020 года соглашение о долгосрочном, значимом транзите российского газа в ЕС через Украину", — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik оценил ситуацию.

"Поставки российского газа в Европу растут, прежде всего, за счет того, что в Северо-Западной Европе падает собственная добыча. Здесь расчет на то, что около 10-15 кубов мы прибавим, в последние три года тоже большая прибавка – каждый год с 2016 года мы ставим новые исторические рекорды, и в этом году предполагается выйти на 200 млрд кубометров. Если такая тенденция продолжится, то естественно, что в экспорте будет прибавка. Почему Новак об этом говорил после трехсторонней встречи – предполагается, что если мы построим "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", то на украинский транзит пойдет около 3 млрд кубов при условии поставки в объеме 2017 года. Но вся прибавка сверху тоже пойдет через Украину. И, соответственно, мы обеспечим транзит, который обещаем и американцам, и немцам, чтобы они успокоились. Те самые 10-15 млрд кубов через Украину будут обеспечены за счет того, что европейцы будут потреблять больше нашего газа, и в остальные трубы он просто "не влезет"", — сказал Игорь Юшков.

В понедельник, 16 июля, президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности России сохранить транспортировку газа через Украину и продлить контракт, который истечет в 2019 году. Условием для этого было названо урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.

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