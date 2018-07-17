Олейник: слова Порошенко про Трампа, Украину и НАТО – "продажа мечты"

Петр Порошенко заявил, что Украина – приоритет для НАТО и США, в этом, по словам украинского президента, его заверил американский лидер Дональд Трамп. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik, украинский политик Владимир Олейник.

Украинский президент Петр Порошенко на политическом шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил, что американский лидер Дональд Трамп заверил его, что Украина остается в приоритетах НАТО и США. По словам Порошенко, Трамп отметил, что "двери НАТО открыты" для Украины и вступление в альянс зависит только от нее самой, а сотрудничество с альянсом будет расширяться.

Как ранее сообщал Порошенко, он встретился с президентом США в ходе саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал заявление Петра Порошенко.

"Если бы Порошенко изучил устав НАТО, то знал бы, что в альянс не принимают те государства, которые имеют конфликт на своей территории и территориальные претензии. Что, натовские войска будут умирать за Порошенко в конфликте на Донбассе? Нет. Урегулируйте эти вопросы, поднимите военные стандарты, потратьте миллиарды долларов на перевооружение – только тогда можете делать заявку в НАТО", – сказал Владимир Олейник.

Однако Порошенко говорит об этом сейчас, и на это у него есть причина, продолжил политик.

"Ему уже нечего говорить избирателям, поэтому он продает мечту. Это все равно, что продавать воздух в банках. Порошенко тоже пытается продать: мол, выберете меня еще на один срок, и мы будем в НАТО. Но ситуация на Украине поменялась радикально: если раньше многие украинцы были за вступление в НАТО, то сегодня большинство – против. Учитывая, что люди, которые выступают "за" и "против", не равномерно, а компактно проживают на Украине, то такое предложение – это предложение к расколу страны. Но Порошенко наплевать, что народ будет конфликтовать. Ему самое главное держаться у власти. Хотя западные партнеры ему говорили: не мечтайте в ближайшее время о вступлении в НАТО", – отметил Владимир Олейник.