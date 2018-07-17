Военный эксперт: Украина из цветущей республики превратилась в развалину

Депутат Верховной рады Андрей Билецкий раскритиковал украинское оружие, назвав его "ненужными бронечесалками". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что есть много причин для подобной критики.

Ситуация с вооружением украинской армии является катастрофической, заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью телеканалу ZIK.

По мнению депутата, износ оружия, оставшегося на Украине с советских времен, уже близок к критическому, а необходимая техника не производится из-за коррупции. При этом, отметил Билецкий, киевская элита предпочитает не воровать на госзаказах, а отмывать деньги на военной промышленности, передавая производство собственным частным компаниям.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко таким образом обеспечивает армию "ненужными бронечесалками и неработающими минометами", наживаясь на подобных махинациях.

"Производится не то, что нужно, а то, что может произвести частная компания", – заключил Билецкий.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками "Оплот". Он назвал новые машины бесперспективными и отметил, что они устареют раньше поставок в ВСУ.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал причины подобной ситуации с вооружением украинской армии.

"Действительно, вооружение украинской армии, которое находится в войсках, а не демонстрируется на парадах, находится в катастрофическом состоянии. И причин тому много. Во-первых, украинская оборонная промышленность развалена до невозможности. Например, гордость советского танкостроения, завод имени Малышева в Харькове сегодня в состоянии выпускать не больше 10 танков в год. Эти танки хотя и носят громкое название "Оплот", реальным оплотом украинской армии, украинскому государству служить не могут, потому что сделаны очень некачественно, постоянно ломаются и не в состоянии выполнить ту боевую задачу, которая на них возлагается. Все это: и развал украинской оборонной промышленности, и низкая квалификация инженеров и рабочих, и низкая технологическая и служебная дисциплина, и низкое качество техники не способствует повышению боевой готовности украинской армии и боеспособности украинского государства. Остается только выразить сожаление, что Украина за годы своей независимости из цветущей советской республики превратилась в такую развалину", – сказал Виктор Литовкин.

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