Мнение: Путин и Трамп нашли общий язык

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую встречу вне рамок международных форумов. Политолог Илья Гращенков в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги прошедшего в Хельсинки двустороннего саммита.

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первую встречу вне рамок многосторонних международных форумов.

Их беседа один на один продолжалась два часа десять минут. Президент США сразу же после окончания встречи тет-а-тет оценил ее как положительную.

"Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех", – сказал Трамп перед рабочим ланчем, в котором принимали участие российская и американская делегации.

После завершения переговоров в расширенном формате главы государств провели совместную пресс-конференцию.

Первым взял слово российский лидер. Он отметил, что переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, были успешными и полезными.

Путин заявил, что трудности и напряженная атмосфера в отношениях России и США не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно закончилась.

"Эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", – заявил Путин.

Американский лидер, в свою очередь, отметил, что диалог Москвы и Вашингтона важен для США, России и всего мира. Американский президент заявил, что государства должны найти возможность сотрудничать, если хотят найти пути улучшения ситуации в мире.

При этом Трамп назвал встречу с Путиным переломным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики", – заявил Трамп и выразил надежду, что США и Россия смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги встречи лидеров России и США.

"В целом переговоры состоялись ровно так, как и прогнозировалось – не было сделано каких-то далеко идущих шагов, но вместе с тем оба лидера нашли общий язык. Путин и Трамп похожи по ментальности, по стилистике вести переговоры, и очень важно, чтобы два таких лидера встречались лицом к лицу и глаза в глаза могли обсудить некоторые вопросы, которые без встречи тет-а-тет не решаются. Лидерам удалось нащупать некий нерв, и, как минимум, обе стороны пришли к выводу, что виноваты в конфликте всегда две стороны, и каждая из сторон готова работать над линией своего поведения в будущем. Это очень важно, что Путин и Трамп готовы на конструктивный диалог. И я думаю, что ситуация действительно будет меняться, и диалог будет продолжен в рамках обеих администраций – российской и американской. И, безусловно, влияние, идущее от первых лиц, придаст новый сильный вектор в отношениях", – сказал Илья Гращенков.

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