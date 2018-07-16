"Ни в жисть". Крымский политик о "возвращении" полуострова на Украину

Диалоги с Россией о Крыме с требованием отказаться от полуострова абсолютно бесперспективны, так как присоединение Крыма произошло в строгом соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что решение о воссоединении с Россией принимали сами крымчане.
"Вопрос Крыма закрыт, и его зря будирует та же украинская сторона. Потому что это же не просто Кремль захотел и забрал Крым, это народ Крыма пришел и проголосовал. Я свидетель тому, я сам в этих событиях участвовал. Я видел, с каким энтузиазмом и подъемом народ шел и голосовал на референдуме за воссоединение с Россией. Поэтому все эти глупости – чтобы Крым вернулся на Украину – бесполезны. Потому что они ко всему прочему даже вредили нам – они нам ЛЭП взрывали, они нам воду перекрывали. Что, после этого их будут любить крымчане? Да ни в жисть. Все, тема закрыта раз и навсегда. Пусть они (украинское руководство – ред.) о Крыме забудут", – сказал Степан Кискин.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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