"Ни в жисть". Крымский политик о "возвращении" полуострова на Украину

Диалоги с Россией с требованием вернуть Крым бесперспективны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что крымчане сами сделали свой выбор.

Диалоги с Россией о Крыме с требованием отказаться от полуострова абсолютно бесперспективны, так как присоединение Крыма произошло в строгом соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Крым – это территория РФ, это один из регионов РФ, Крым воссоединился с РФ в строгом соответствии с международным правом. Предтечей этого решения крымчан и РФ впоследствии были известные события в Киеве, спровоцированные и срежиссированные тоже известно кем. Поэтому в этом ключе говорить о Крыме абсолютно бесперспективно, и мы в этом не видим никакого смысла", – завил Песков в интервью телеканалу RT , отвечая на вопрос о возможном изменении позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что решение о воссоединении с Россией принимали сами крымчане.

"Вопрос Крыма закрыт, и его зря будирует та же украинская сторона. Потому что это же не просто Кремль захотел и забрал Крым, это народ Крыма пришел и проголосовал. Я свидетель тому, я сам в этих событиях участвовал. Я видел, с каким энтузиазмом и подъемом народ шел и голосовал на референдуме за воссоединение с Россией. Поэтому все эти глупости – чтобы Крым вернулся на Украину – бесполезны. Потому что они ко всему прочему даже вредили нам – они нам ЛЭП взрывали, они нам воду перекрывали. Что, после этого их будут любить крымчане? Да ни в жисть. Все, тема закрыта раз и навсегда. Пусть они (украинское руководство – ред.) о Крыме забудут", – сказал Степан Кискин.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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