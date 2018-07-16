Ветеран "Альфы": думаю, кибератаки на Россию во время ЧМ были спланированы

В ходе ЧМ-2018 российские спецслужбы пресекли почти 25 миллионов кибератак, рассказал президент России Владимир Путин. В эфире радио Sputnik глава ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров высказал мнение о том, какие при этом преследовались цели.

В ходе Чемпионата мира по футболу российские спецслужбы пресекли почти 25 миллионов кибератак и других преступных воздействий на информационную инфраструктуру страны, рассказал президент Владимир Путин на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности турнира.

Путин поблагодарил сотрудников российских и иностранных спецслужб, отметив, что в совместной работе по подготовке и проведению ЧМ принимали участие представители 55 служб из 34 государств. Как подчеркнул президент, в период ЧМ-2018 не было допущено ни одного серьезного происшествия.

"Люди, приехавшие в нашу страну, действительно чувствовали себя в безопасности, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах", – сказал президент.

В эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров высказал мнение, что кибератаки были спланированы.

"Что касается сочинской Олимпиады и нынешнего мундиаля, которые мы успешно провели в России, то, думаю, не всем это нравилось. И наши оппоненты старались сделать все, чтобы испортить наш праздник. Поэтому считаю, что эти кибератаки, конечно, были спланированы. На сегодняшний день говорить, что какой-то одиночка способен взломать технические возможности наших спецслужб, я в это не верю. И я бы не согласился с теми, кто говорит, что это одиночки, которые не любят Россию. Думаю, что это действительно спланированная акция, с помощью которой хотели испортить данное мероприятие", – сказал Сергей Гончаров.

Матчи Чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи и Волгограде. Финал состоялся в воскресенье на московском стадионе "Лужники". На нем присутствовали высокопоставленные гости, в том числе президенты финалистов – французский и хорватский лидеры Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович.

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