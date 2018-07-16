РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Историк прокомментировал ситуацию вокруг останков семьи Николая II

(обновлено: 11:25 16.07.2018)
033504
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКрестный ход в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи на Ганиной Яме. Архивное фотоКрестный ход в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи на Ганиной Яме. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Новые экспертизы подтвердили подлинность останков членов семьи Николая II. Комментируя новость в эфире радио Sputnik, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил, что последнее слово в деле еще не сказано.

Экспертизы подтвердили подлинность останков членов царской семьи, расстрелянных в 1918 году, рассказала РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Это удалось установить при сопоставлении генетических профилей костных останков и образцов, полученных от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям.

По словам Петренко, расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома продолжается, однако, согласно выводам экспертов, 7 из 11 обнаруженных останков принадлежат родственникам из одной семьи — матери, отцу, четырем дочерям и сыну.

Кроме того, установлено родство императора Александра III, останки которого были эксгумированы в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II. Петренко также сообщила, что ученые исследуют около двух тысяч различных документов по делу о гибели царской семьи, в том числе найденные в последние два года в зарубежных архивах и музеях.

"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", — сказала представитель СК.

Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
© Фото : Public Domain
Предательство как привычка: монарху Британии посвящается
Предстоятель Русской православной церкви, в свою очередь, хочет лично добиться правды в вопросе признания царских останков. Об этом ранее сообщил глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

Он отметил, что окончательная позиция Церкви будет сформулирована на Архиерейском соборе, но в ближайшее время его проведение не планируется. "Поэтому даже если будут завершены экспертизы, которые уже, как я понимаю, закончены на 90%, их итоговое оглашение будет все равно на Соборе", — отметил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал ситуацию, отметив, что многое будет зависеть от позиции Русской православной церкви.

"Пока Церковь не высказалась по поводу этих экспертиз, вопрос остается столь же неясным, как год назад, и два, и три. Недавно патриарх сказал, что у него у самого есть несколько вопросов по поводу останков, и он хотел бы получить ответ, прежде чем рассуждать о том, насколько они подлинные. Именно Русская православная церковь прославила семью Николая Второго как святых. Поэтому и самый главный ответ о подлинности останков должна дать Церковь – для верующих людей этот вопрос заключается в том, считать ли останки мощами, будут ли они религиозно почитаемы. Так что это очень серьезный вопрос. Последним будет голос Церкви на Архиерейском соборе, когда она скажет, действительно ли она признает эти останки мощами", — сказал Михаил Смолин.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святости "страстотерпцы". После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена