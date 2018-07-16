Историк прокомментировал ситуацию вокруг останков семьи Николая II

Новые экспертизы подтвердили подлинность останков членов семьи Николая II. Комментируя новость в эфире радио Sputnik, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил, что последнее слово в деле еще не сказано.

Экспертизы подтвердили подлинность останков членов царской семьи, расстрелянных в 1918 году, рассказала РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Это удалось установить при сопоставлении генетических профилей костных останков и образцов, полученных от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям.

По словам Петренко, расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома продолжается, однако, согласно выводам экспертов, 7 из 11 обнаруженных останков принадлежат родственникам из одной семьи — матери, отцу, четырем дочерям и сыну.

Кроме того, установлено родство императора Александра III, останки которого были эксгумированы в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II. Петренко также сообщила, что ученые исследуют около двух тысяч различных документов по делу о гибели царской семьи, в том числе найденные в последние два года в зарубежных архивах и музеях.

"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", — сказала представитель СК.

Предстоятель Русской православной церкви, в свою очередь, хочет лично добиться правды в вопросе признания царских останков. Об этом ранее сообщил глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

Он отметил, что окончательная позиция Церкви будет сформулирована на Архиерейском соборе, но в ближайшее время его проведение не планируется. "Поэтому даже если будут завершены экспертизы, которые уже, как я понимаю, закончены на 90%, их итоговое оглашение будет все равно на Соборе", — отметил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал ситуацию, отметив, что многое будет зависеть от позиции Русской православной церкви.

"Пока Церковь не высказалась по поводу этих экспертиз, вопрос остается столь же неясным, как год назад, и два, и три. Недавно патриарх сказал, что у него у самого есть несколько вопросов по поводу останков, и он хотел бы получить ответ, прежде чем рассуждать о том, насколько они подлинные. Именно Русская православная церковь прославила семью Николая Второго как святых. Поэтому и самый главный ответ о подлинности останков должна дать Церковь – для верующих людей этот вопрос заключается в том, считать ли останки мощами, будут ли они религиозно почитаемы. Так что это очень серьезный вопрос. Последним будет голос Церкви на Архиерейском соборе, когда она скажет, действительно ли она признает эти останки мощами", — сказал Михаил Смолин.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святости "страстотерпцы". После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.

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