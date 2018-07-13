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Политолог назвал возможного организатора акций в Лондоне против Трампа

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© РИА Новости / Джастин Гриффтc-УильямсПерейти в фотобанкУчастники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на Площади Парламента в ЛондонеУчастники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на Площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффтc-Уильямс
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В Лондоне в пятницу были организованы массовые манифестации против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу этого события.

Десятки тысяч человек прошли маршем по Лондону в знак протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент РИА Новости, акция – одна из самых многочисленных за последнее время – объединила критиков Трампа, противников Brexit, профсоюзы, социалистов, женские организации и правозащитников.

"Трамп, убирайся домой! Трамп – это заболевание", – скандировали участники марша.

Участники также призывали правительство консерваторов уйти в отставку и остановить тем самым предстоящий в марте 2019 года Brexit.   

Несколько раз к основному шествию подходили группы сторонников Трампа. Одетые в майки Trump-2020 и красные бейсболки мужчины выкрикивали лозунги в поддержку американского лидера. Участники акции протеста ответили им скандированием. Полиция быстро разделила людей, и возможный инцидент был предотвращен.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал факт проведения в Лондоне массовых манифестаций против визита президента США.           

"Я бы не назвал это проявлением "народного гнева", потому что, судя по всему, это организованные манифестации, за которыми может стоять, например, все тот же (финансист и политический активист, – ред.) Джордж Сорос или какие-то близкие к нему круги, которые выражают неудовольствие позицией Трампа по многим вопросам. В том числе, к слову сказать, и его радикальной позицией по поводу Brexit'a, поскольку он, насколько можно судить по его высказываниям, не склонен принять "мягкий вариант" Brexit'a, который начинает сейчас доминировать в правительстве (премьер-министра Великобритании Терезы) Мэй и выступает за "жесткий Brexit"", – сказал Михаил Смолин.   

В то же время, по его словам, позиция Трампа по ряду вопросов вполне способна вызывать недовольство многих людей в Европе. 

"В целом он (Трамп, – ред.), конечно, раздражает – в том числе своим безапелляционным давлением на европейские государства, достается и Великобритании. Трамп отказался от традиционного дипломатического прикрытия своих жестких мер в отношении европейских стран и напрямую высказывает им свои требования. Включая и требование к европейцам оплачивать собственную безопасность – ведь раньше этим в рамках НАТО занимались главным образом США. Трамп сразу же разъяснил Европе, что эта ее финансовая "халява" закончилась. Конечно, это многим не нравится", – заключил Михаил Смолин.   

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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