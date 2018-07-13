Эксперт: идея Порошенко по закупке российского газа – попытка смешать карты

Украинский президент Петр Порошенко назвал наиболее "эффективный", на его взгляд, способ закупки российского газа. В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин высказал мнение о том, насколько реалистичны эти предложения.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе в рамках саммита НАТО заявил, что оптимальным для Украины вариантом закупки российского газа была бы закупка топлива на российско-украинской границе в рамках энергетического союза с Европой. Порошенко считает, что реализация такой схемы обеспечила бы энергетическую безопасность и прекратила любые инсинуации.

Также украинский лидер вновь выступил против проекта "Северный поток-2" и назвал его "абсолютно политическим". По его мнению, цель строительства газопровода – "нанести удар по Украине и многим другим членам Европейского союза и членам НАТО".

В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин прокомментировал предложение украинского лидера по закупке российского газа.

"Идея покупать российский газ на восточной границе Украины выдвигалась и раньше, когда были кризисы. Но есть контракты, в соответствии с которыми "Газпром" поставляет газ в Европу. Они предполагают точки поставки, и это никак не восточная граница Украины – это может быть Австрия, граница Чехии и Германии и так далее. Это договоренности не с Украиной, а с совершенно другими контрагентами. То, что предлагается – это фактически перезаключать все эти контракты на других условиях поставки. Это очень большая потенциальная трансформация всех отношений. Хотят ли этого партнеры? Это вброс в попытке смешать карты и ввести новое измерение, потому что сейчас нужно вести разговоры о том, как будет развиваться газотранспортная система, что будет с поставками газа на Украину после 2019 года. И это все очень непростые вопросы. И никто не будет сейчас, в этих условиях, обсуждать сторонний вопрос с непонятными последствиями", – сказал Владимир Фейгин.

Проект газотранспортной системы "Северный поток-2" предполагает прокладку от побережья России через Балтийское море до ФРГ двух трубопроводных ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, выступает резко против проекта. США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу, также пытаются ему противодействовать.

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