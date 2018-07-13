Астроном оценил частное затмение Солнца в пятницу 13-го

Ученые сообщили о затмении Солнца суперлуной в пятницу 13-го. В эфире радио Sputnik астроном Игорь Лопин рассказал о значении этого явления для науки.

Частное затмение Солнца, которое можно было наблюдать в Австралии и Антарктиде, произошло в пятницу, 13 июля. О событии сообщила пресс-служба Московского планетария. Уточнялось, что на территории России, а также во всем Северном полушарии планеты феномен разглядеть будет невозможно.

Событие началось в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

На суше частное затмение с очень малой фазой можно было наблюдать только в Австралии в окрестностях города Мельбурн и на острове Тасмания. Ранее сообщалось, что наибольшая фаза затмения составит всего 0,34 (Луна закроет чуть больше одной третьей части диска Солнца).

Затмение произошло в момент так называемого суперлуния — астрономического явления, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с нахождением Луны в перигее, то есть на минимальном удалении от Земли.

Астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин в эфире радио Sputnik рассказал, какие явления представляют больший интерес для науки.

"Наибольшее значение представляют полные солнечные затмения, так как они позволяют исследовать внешние области солнечной атмосферы, корональные области Солнца, получать спектры и тому подобное. А в случае частичного затмения такой возможности нет, поскольку присутствует свет диска Солнца, который не дает нам наблюдать внешнюю область солнечной атмосферы. Это больше визуальный эффект, картинка для наблюдателя", — сказал Игорь Лопин.

Это второе частное затмение Солнца в 2018 году. Помимо этого, ожидается еще одно, которое произойдет 11 августа. Все солнечные затмения этого года — частные. Заметными феномены будут только в приполярных областях Южного (15.02 и 13.07) и Северного (11.08) полушарий Земли.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). За один год происходят от двух до пяти подобных явлений. Частным называется затмение солнца, при котором поверхность планеты пересекает только полутень Луны, в отличие от конуса тени и его продолжения. В пятницу ось лунной тени проходит на расстоянии 2259 километров от поверхности Земли.

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