Астроном оценил частное затмение Солнца в пятницу 13-го

Частное затмение Солнца, которое можно было наблюдать в Австралии и Антарктиде, произошло в пятницу, 13 июля. О событии сообщила пресс-служба Московского планетария. Уточнялось, что на территории России, а также во всем Северном полушарии планеты феномен разглядеть будет невозможно.
Событие началось в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.
Затмение произошло в момент так называемого суперлуния — астрономического явления, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с нахождением Луны в перигее, то есть на минимальном удалении от Земли.
Астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин в эфире радио Sputnik рассказал, какие явления представляют больший интерес для науки.
"Наибольшее значение представляют полные солнечные затмения, так как они позволяют исследовать внешние области солнечной атмосферы, корональные области Солнца, получать спектры и тому подобное. А в случае частичного затмения такой возможности нет, поскольку присутствует свет диска Солнца, который не дает нам наблюдать внешнюю область солнечной атмосферы. Это больше визуальный эффект, картинка для наблюдателя", — сказал Игорь Лопин.
Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). За один год происходят от двух до пяти подобных явлений. Частным называется затмение солнца, при котором поверхность планеты пересекает только полутень Луны, в отличие от конуса тени и его продолжения. В пятницу ось лунной тени проходит на расстоянии 2259 километров от поверхности Земли.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!