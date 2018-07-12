Политолог: Украина ведет себя как уголовница

Верховная рада разрешила предприятиям "Укроборонпрома" не выплачивать задолженности и пени российским компаниям. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, такое решение не позволило бы себе ни одно цивилизованное европейское государство.

Верховная рада приняла закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от уплаты долгов и пени компаниям из России. Это решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного использования из-за санкций, которые ввел президент Украины против России.

После этого компании из России начали обращаться в суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.

"Именно поэтому предлагается на особый период <…> запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", – сказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.

Согласно принятому Радой документу, запрещается взимать пени с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали российским компаниям, а также принудительно взыскивать долги. Документ также обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые.

Закон еще должен подписать президент Украины.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал решение украинских законодателей.

"Преступник официально признал, что он преступник. Только так можно прокомментировать это решение Рады. Это какой-то сюрреализм. Не представляю, что такое могло бы случиться в цивилизованном европейском государстве. Получается, что Украина только на словах стремится в Европейский союз, а сама ведет себя как уголовница", – сказал Иван Мезюхо.

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