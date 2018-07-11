Эксперт об отмене роуминга: самому себе платить – это безумие

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны. Эксперт Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вопрос должен быть окончательно закрыт.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ликвидацию в России национального и внутрисетевого роуминга. Проект закона внесли в нижнюю палату в июне прошлого года члены фракции "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

Как полагают инициаторы, устранение национального и внутрисетевого роуминга будет способствовать развитию телекоммуникационного рынка, а также более активному вовлечению абонентов в пользование услугами связи. Кроме того, он повысит уровень прозрачности в данной сфере и сделает тарифы операторов понятными для клиентов.

Депутаты поясняют, что цель законопроекта заключается в отмене дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе России. По их мнению, такая норма является архаизмом, который сейчас препятствует развитию доступности услуг связи в России. Это является лишь дополнительным источником доходов операторов связи, указывают авторы законопроекта.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik рассказал, что верит в успех инициативы.

"Тема роуминга стала вечной. Сначала полтора года занимались отменой платы за роуминг, хотя всем очевидно, что никаких взаиморасчетов между операторами нет и платить не за что. Родился роуминг во времена, когда не у всех операторов были сети в разных регионах – если я выехал в регион N, а там у моего оператора сети нет, то он вынужден брать услугу у другого оператора, и я плачу за роуминг. Это прошло, у "большой четверки" везде есть своя сеть. А самому себе платить за роуминг – это то же самое, что платить за входящие. Это безумная ситуация: оператору входящие ничего не стоят, а мы 10 лет платили. Давайте прекращать эти игры! От 30 миллионов абонентов у самого младшего оператора до 56 у самого старшего – разве они мало приносят? Вот у законодателей и лопнуло терпение, эти игры всем прискучили – давайте просто отменим его как термин: нет роуминга внутри страны, значит, нет платы. Я думаю, что инициатива дойдет до логического конца. Мы должны идти в тренде. В Европе 3 года этим занимались и отменили. Я думаю, что вопрос будет закрыт раз и навсегда", — сказал Леонид Букштейн.

В конце 2017 года в Министерстве связи и массовых коммуникаций заявили, что внутрисетевой и национальный роуминг будет отменен в первом полугодии 2018 года. Отмечалось, что все крупные операторы уже приступили к изменению тарифов.

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