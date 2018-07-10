"Клоунада". Политолог о пожеланиях Порошенко к встрече Путина и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание, чтобы его американский коллега Дональд Трамп вернул президента РФ Владимира Путина "на верный путь". Свое мнение по этому поводу в эфире радио Sputnik высказал политолог Олег Матвейчев.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп сможет вернуть президента РФ Владимира Путина "на верный путь", сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко отметил, что эта неделя – важная для Украины "во времена, когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности". Он напомнил, что началась неделя с саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник и продлится саммитом НАТО, в котором Украина также примет участие.

"Эта "украинская неделя" отправит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами – прежде всего, в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь. Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", – цитирует Порошенко пресс-служба со ссылкой на его статью в британском издании Financial Times.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о пожеланиях президента Украины.

"Порошенко еще раз подтверждает свою славу "клоуна в политике", непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля. О каком "верном пути" вообще может идти речь? Такое понимание может быть только в том случае, если кто-то задал заранее какие-то определенные рамки. Например, американцы указали Киеву некую цель, и Порошенко может соответствовать или не соответствовать этому направлению. А такие люди как Трамп и Путин сами определяют цели в мировой политике и для них, как говорится, никто не указ: они сами определяют новую реальность, а не следуют внутри какой-то. А "перевоспитывать" Путина совершенно бесполезно – это уже пытались делать, в том числе, прежние президенты США, но Путин всегда следовал и будет следовать прежде всего интересам России", – сказал Олег Матвейчев.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Трамп и Путин намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к международным саммитам.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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