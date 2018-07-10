"Клоунада". Политолог о пожеланиях Порошенко к встрече Путина и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп сможет вернуть президента РФ Владимира Путина "на верный путь", сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко отметил, что эта неделя – важная для Украины "во времена, когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности". Он напомнил, что началась неделя с саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник и продлится саммитом НАТО, в котором Украина также примет участие.
"Эта "украинская неделя" отправит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами – прежде всего, в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь. Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", – цитирует Порошенко пресс-служба со ссылкой на его статью в британском издании Financial Times.
Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о пожеланиях президента Украины.
"Порошенко еще раз подтверждает свою славу "клоуна в политике", непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля. О каком "верном пути" вообще может идти речь? Такое понимание может быть только в том случае, если кто-то задал заранее какие-то определенные рамки. Например, американцы указали Киеву некую цель, и Порошенко может соответствовать или не соответствовать этому направлению. А такие люди как Трамп и Путин сами определяют цели в мировой политике и для них, как говорится, никто не указ: они сами определяют новую реальность, а не следуют внутри какой-то. А "перевоспитывать" Путина совершенно бесполезно – это уже пытались делать, в том числе, прежние президенты США, но Путин всегда следовал и будет следовать прежде всего интересам России", – сказал Олег Матвейчев.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Трамп и Путин намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к международным саммитам.
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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