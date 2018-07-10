Эксперт: новые крупные проекты с Украиной для России крайне рискованны

Украина хочет возобновить совместные проекты с Россией в области атомной энергетики, сообщили СМИ. Зачем это нужно украинской стороне, объяснил в эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Украина хочет возобновить совместные проекты с Россией в области атомной энергетики, в том числе запустить строительство завода по производству ядерного топлива для АЭС, пишет украинское издание "Экономическая правда".

Интернет-ресурс ссылается на письмо министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в адрес первого заместителя генерального директора "Росатома" Кирилла Комарова.

В письме "Росатому" Насалик отметил перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления нескольких совместных проектов. В частности, в документе упоминается проект по созданию на Украине производства тепловыделяющих элементов.

Украинский концерн "Ядерное топливо" и топливная компания "Росатома" ТВЭЛ в 2011 году подписали договор по строительству завода по выпуску ядерного топлива для украинских АЭС. Однако правительство Украины не рассмотрело и не утвердило проектно-сметную документацию. Киев также не стал финансировать строительство. В 2015 году Украина приняла решение прекратить проект.

В свою очередь, ТВЭЛ неоднократно сообщал, что российская сторона в полном объеме и в срок выполнила все обязательства по этому проекту.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"При нынешних властях Украины возобновление крупных инфраструктурных проектов с этой страной со стороны Российской Федерации не столько невозможно, сколько бессмысленно и крайне рискованно. То есть если мы начинаем строить им какой-то объект, начинаем развивать какие-то взаимоотношения в области переработки сырья, производства каких-то продуктов, нет никаких гарантий, что завтра к вам не придут некие "гарные хлопцы" и не отнимут все у вас на том основании, что вы – представители "страны-агрессора"", – сказал Александр Фролов.

По его словам, проблемы украинской ядерной энергетики в последние годы нарастали.

"Украинская сторона столкнулась сейчас с очень интересной проблемой. Сейчас у них действует договор с Россией, по которому они не только получают атомные сборки, но и получают услугу по вывозу и хранению отработанных сборок. А компания Westinghouse подобную услугу не предоставляет. И куда девать отработавшее топливо? Вот они и собираются сейчас строить хранилище на миллиард долларов… И это при том, что украинские АЭС в последние годы работали "на износ", и, соответственно, скорость, с которой отрабатывалось топливо, только увеличивалась… И сейчас, видимо, в попытке как-то подключить к решению проблем наших специалистов, закидываются какие-то удочки", – предположил Александр Фролов.

В рамках диверсификации источников поставок в 2014 году Украина договорилась с американской Westinghouse Electric Company о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.

В январе нынешнего года Westinghouse Electric Company и украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключили новое соглашение. Оно предусматривает продление срока действия договора до 2025 года; новые поставки по этому договору начнутся с 2021 года.

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