"Иначе все посыпалось бы". Политолог об обвинениях Лондона в адрес РФ

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил РФ в причастности к смерти женщины, отравившейся в городе Эймсбери. Того, что это обвинение прозвучит, следовало ожидать, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Дробницкий.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон обвинил Москву в причастности к смерти женщины, отравившейся в Эймсбери, сообщает агентство Reuters.

"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", – заявил Уильямсон во время выступления в парламенте.

По его мнению, мировое сообщество присоединится к Британии в "осуждении" Москвы.

В британском городе Эймсбери 4 июля два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества". В минувшее воскресенье одна из пострадавших Дон Стерджесс скончалась в больнице. Другой отравившийся – 45-летний мужчина Чарли Роули – остается в критическом состоянии, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинение, выдвинутое британским министром.

"То, что Россию рано или поздно обвинят в этом событии – это было очевидно. Иначе пришлось бы признать, что есть какие-то проблемы в самой Британии с неким непонятным отравляющим веществом, и все построения, которые были уже сделаны вокруг "дела Скрипалей", посыпались бы. Так что если уж они обвинили Россию в отравлении Скрипалей, то теперь они будут обвинять (Россию) и во всех сколько-нибудь похожих случаях. Не случайно же с самого начала основной версией (инцидента в Эймсбери) было то, что это якобы "последствия первичной атаки" (на Скрипалей, – ред.)", – сказал Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, одной из причин обвинений в адрес России является внутриполитическая ситуация в Великобритании.

"У британского правительства большие проблемы с Brexit'ом. У (премьер-министра) Терезы Мэй в последние дни просто распадается правительство, да и других проблем хватает. В этой ситуации вполне можно было ожидать, что они попробуют отвлечь внимание таким вот образом", – считает Дмитрий Дробницкий.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к этому отравлению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

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