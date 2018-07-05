Политолог об отравлении в Эймсбери: будут раскручивать только одну версию

Скотланд-Ярд сообщил, что пострадавших в Эймсбери отравили тем же веществом, что Юлию и Сергея Скрипалей. Было бы логично сопоставить оба инцидента с близостью к лаборатории в Портон-Дауне, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. По его словам, результаты анализов, указывающие на нервно-паралитическое вещество "Новичок", он получил вечером из Портон-Дауна.

Ранее полиция заявила, что граждане Великобритании, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, были найдены без сознания в одном из домов в Эймсбери. Вначале предполагалось, что они отравились, употребляя наркотики. Сейчас они находятся в больнице Солсбери, той же, где лечились Скрипали.

При этом Скотланд-Ярд пока не знает, каким образом отравились пострадавшие. Басу подчеркнул, что они не посещали места в Солсбери, где были Скрипали.

По словам Басу, еще предстоит изучить, связаны ли между собой эти два инцидента и идет ли речь о веществе из одной и той же партии. Он добавил, что пока не может делать предположений о том, были ли связаны пострадавшие со Скрипалями.

Инцидент в Эймсбери еще раз ставит под сомнение официальную британскую версию по "делу Скрипалей", но обвинения с России при этом все равно вряд ли снимут, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Я думаю, это исключено с учетом абсолютно предвзятой позиции, которую занимают британские СМИ и политики. Поэтому естественно предположить, что в этой ситуации будет раскручиваться только одна версия – абсолютно нелепая версия причастности России еще и к этому инциденту. Хотя само собой разумеется, что если обнаружены два совершенно одинаковых случая на протяжении четырех месяцев в окрестностях одной лаборатории, в которой работают с химоружием, любой здравомыслящий человек поймет, что следы нужно искать в Портон-Дауне, а не в России. Но в Британии будут, скорее всего, все-таки раскручивать версию, что это следы, оставленные российскими агентами, которые отравили Скрипалей и которые наследили в других частях Британии. И сейчас в СМИ Британии уже появились такие предположения, а завтра-послезавтра эта версия, скорее всего, получит развитие", – предположил Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению веществом A-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

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