Инвестаналитик оценил прогноз о скором повторении кризиса 1998 года

Bank of America предупредил, что на мировом фондовом рынке может произойти повторение кризиса 1997-1998 годов. Инвестиционный аналитик Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik предположил, следует ли ждать кризиса, а если да – то откуда.

Аналитики Bank of America предупредили, что на глобальном фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 годов. Об этом сообщает Bloomberg.

На основе анализа трендов эксперты банка прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе стартовал мировой экономический кризис, а в России был объявлен дефолт.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо событий двадцатилетней давности", – заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.

Перечисленные симптомы эксперты сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Ужесточившаяся в начале того десятилетия политика в сфере финансов привела к укреплению доллара, и за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки на тот момент были на спаде. Сейчас, как указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран также снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

В эфире радио Sputnik инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский прокомментировал этот прогноз.

"Это лишь одно из исследований, просто его распространило известное издание, и этот факт породил такой ажиотаж вокруг публикации. Это так называемый тематический обзор, их выпускают время от времени аналитики крупных западных инвесткомпаний и банков, для того, чтобы, как говорится, клиентов в тонусе держать. А между такими обзорами идут скучные ежедневные публикации с сухими рекомендациями, какие акции покупать, какие продавать, и они, как правило, не привлекают внимания широкой публики. А данная публикация относится к категории материалов, которые как раз и призваны подогревать интерес публики", – считает Владимир Рожанковский.

Из этого, впрочем, не следует, что нет оснований опасаться повторения кризиса 1997-1998 годов, сказал он.

"Я не знаю, с каким годом сравнивать, но то, что делает сейчас (президент США Дональд) Трамп, конечно, укрепляет доллар и ослабляет валюты развивающихся рынков. В отличие от 1997-1998 я не вижу сейчас большого объема инвестиций в развивающиеся рынки. Потому что тогда был колоссальный переток денег из США, других крупных инвестцентров в сторону азиатских стран, в которых, как тогда казалось, формируется новый центр экономического развития. Там в итоге оказалось денег больше, чем они могли переварить. Сегодня – и в этом я бы поспорил с Bank of America – я не вижу похожих условий, поскольку деньги идут, наоборот, с развивающихся рынков и из Европы в США. США намеренно создают эту ситуацию, они повышают процентную ставку и повышают привлекательность инвестиций в свои облигации. Тем самым они выкачивают деньги по всему миру – и ситуация, таким образом, прямо противоположная той, которая была в 1997-1998 годах. Так что, если уж так говорить, опасаться биржевого кризиса следует не где-то еще, а именно в Штатах, где бумаги по инвестиционным мультипликаторам сильно переоценены", – отметил Владимир Рожанковский.

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