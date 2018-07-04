РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Инвестаналитик оценил прогноз о скором повторении кризиса 1998 года

(обновлено: 13:28 04.07.2018)
21145011
CC BY 2.0 / Jim Porter / bank of america centerЦентр Bank Of America Center, Хьюстон, СШАЦентр Bank Of America Center, Хьюстон, США
CC BY 2.0 / Jim Porter / bank of america center
Bank of America предупредил, что на мировом фондовом рынке может произойти повторение кризиса 1997-1998 годов. Инвестиционный аналитик Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik предположил, следует ли ждать кризиса, а если да – то откуда.

Аналитики Bank of America предупредили, что на глобальном фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 годов. Об этом сообщает Bloomberg

На основе анализа трендов эксперты банка прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе стартовал мировой экономический кризис, а в России был объявлен дефолт.

Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh
Экономика с препятствиями. США устраняют соперников
"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо событий двадцатилетней давности", – заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.

Перечисленные симптомы эксперты сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Ужесточившаяся в начале того десятилетия политика в сфере финансов привела к укреплению доллара, и за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки на тот момент были на спаде. Сейчас, как указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран также снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

В эфире радио Sputnik инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский прокомментировал этот прогноз. 

"Это лишь одно из исследований, просто его распространило известное издание, и этот факт породил такой ажиотаж вокруг публикации. Это так называемый тематический обзор, их выпускают время от времени аналитики крупных западных инвесткомпаний и банков, для того, чтобы, как говорится, клиентов в тонусе держать. А между такими обзорами идут скучные ежедневные публикации с сухими рекомендациями, какие акции покупать, какие продавать, и они, как правило, не привлекают внимания широкой публики. А данная публикация относится к категории материалов, которые как раз и призваны подогревать интерес публики", – считает Владимир Рожанковский.  

Из этого, впрочем, не следует, что нет оснований опасаться повторения кризиса 1997-1998 годов, сказал он.

"Я не знаю, с каким годом сравнивать, но то, что делает сейчас (президент США Дональд) Трамп, конечно, укрепляет доллар и ослабляет валюты развивающихся рынков. В отличие от 1997-1998 я не вижу сейчас большого объема инвестиций в развивающиеся рынки. Потому что тогда был колоссальный переток денег из США, других крупных инвестцентров в сторону азиатских стран, в которых, как тогда казалось, формируется новый центр экономического развития. Там в итоге оказалось денег больше, чем они могли переварить. Сегодня – и в этом я бы поспорил с Bank of America –   я не вижу похожих условий, поскольку деньги идут, наоборот, с развивающихся рынков и из Европы в США. США намеренно создают эту ситуацию, они повышают процентную ставку и повышают привлекательность инвестиций в свои облигации. Тем самым они выкачивают деньги по всему миру – и ситуация, таким образом, прямо противоположная той, которая была в 1997-1998 годах. Так что, если уж так говорить, опасаться биржевого кризиса следует не где-то еще, а именно в Штатах, где бумаги по инвестиционным мультипликаторам сильно переоценены", – отметил Владимир Рожанковский. 

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
willytheking
Хорошая мина при плохой игре. Тенденция. Когда наши руководители бодро рапортуют о стабильности или, не дай бог, о стабильном росте, и рассказывают об отсутствии угрозы кризиса, значит мы на пороге очередного кризиса. И чем чаще и гроче они вещают, тем ближе кризис. Впрочем, с 2012 года кризис только нарастал.
13:11
04.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Костя Предатор
Значит надо готовиться к повторному обнищанию
13:20
04.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена