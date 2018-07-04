Мнение: отравления в Британии неспроста происходят рядом с химлабораторией

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

В английском городе Эймсбери госпитализировали двух человек из-за воздействия "неизвестного вещества". Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik предположил, свяжут ли в Британии этот инцидент с "делом Скрипалей".

Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери – в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

В субботу вечером в полицию поступили сообщения о том, что в одном из домов обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина.

"Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов", – говорится в заявлении.

Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице Солсбери. Их состояние оценивается как критическое. Правоохранительные органы проверяют, стало ли отравление двух человек результатом преступления. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены в целях безопасности.

Представитель британского Минздрава уточнил, что "значительной угрозы" для здоровья широкой общественности нет. "Мы будем проводить оценку ситуации по мере поступления дальнейшей информации", – приводятся в заявлении полиции слова представителя ведомства.

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik предположил, свяжут ли в Британии "серьезный инцидент" в Эймсбери с "делом Скрипалей".

"(Премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй, по ее логике, должна и в этом инциденте обвинить Россию. На самом деле по миру отравлений всякими веществами происходит огромное количество – это и пищевые отравления, и выбросы в воздух. И давайте вспомним: недалеко от этого места находится центр по изучению отравляющих веществ. Конечно, вряд ли там бесконтрольно, без соблюдения мер безопасности испытывают какие-то препараты (если только в этой лаборатории не работает какой-нибудь сумасшедший). Но не исключено, что могут происходить какие-то утечки. Причиной отравления могут быть и наркотики – это одна из версий полиции. Сейчас ведь много самой разной наркотической "химии". Но этот бред, который начался со Скрипалей, может быть, будет продолжаться. Хотя я вообще не верю, что Скрипали были отравлены. По-моему, и Тереза Мэй перестала в это верить, хотя продолжает "держать марку"", – сказал Анатолий Петренко.

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