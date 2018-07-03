Мнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характер

Начальник генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. О том, как на это могут отреагировать военные и к чему это может привести, в эфире радио Sputnik рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

Муженко добавил, что этот шаг служит подтверждением правильности курса.

Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"На мой взгляд, осталось декоммунизировать саму армию. Потому что как некая единица, структура в обществе она появилась в результате действий коммунистических властей. Я, конечно, иронизирую, в реальности, мне кажется, процессы декоммунизации, которые сейчас идут на Украине, носят уже откровенно шизофренический характер. Речь идет о внедрении в армию украинской националистической доктрины. А выражаться это может в собственно идеологическом воспитании людей в армии, внедрении в них ложных исторических ценностей, например, о том, что Украина якобы много сотен лет воевала с Россией. То есть под маской декоммунизации прививается ненависть к России, к Донбассу, ко всем тем ценностям, которые не вписываются в эту националистическую доктрину. На самом деле украинцы должны были бы памятникам Ленину целовать ноги каждый день, начинать утро с этого. Потому что именно большевики сформировали границы нынешней Украины, провели украинизацию, ликвидацию безграмотности, они сформировали украинскую нацию как таковую", – сказал Богдан Безпалько.

Он предположил, как будут реагировать на новые меры военные.

"Украинские военные старого поколения, думаю, отреагируют отрицательно, потому что они не могут приучить себя называть своих коллег "пане майор" или "пане капитан" вместо привычного им "товарищ". Наверняка их очень раздражает смена привычной атрибутики, овеянной военными победами, на новую, связанную с националистами. Никаких воинских традиций у националистов ведь нет – есть традиции карателей, коллаборационистов. Скорее всего, военные старого образца будут просто держаться за свои места в условиях безработицы. По большому счету и молодежь, которая сейчас нанимается в армию, воевать не хочет. Она очень напоминает Полиграфа Полиграфовича из "Собачьего сердца" – "на учет возьмусь, но воевать не пойду никуда". Они нанимаются в армию, потому что это дает большую по меркам Украины зарплату, льготы при оплате коммунальных услуг, статус в обществе. Это все помогает выживать, но умирать за какие-то идеалы эти люди не стремятся. Так что все эти мифы проходят впустую", – полагает Богдан Безпалько.

Ранее бойцы Первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета беретов, о которой заявил президент Петр Порошенко.

В мае Порошенко объявил о создании в составе ВМС Украины нового рода войск – Морской пехоты, а также о том, что морпехи вместо черных получат береты цвета аквамарин. Кроме того, он подписал указ о праздновании Дня Морской пехоты – теперь это 23 мая. Раньше он праздновался 27 ноября, как и в России.

Тем же указом Порошенко переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые. Название, символику и униформу сменили еще в ноябре прошлого года. Десантники тоже получили новые береты – вместо голубых они стали темно-бордовыми, как в армиях стран НАТО. Многих украинских военнослужащих возмутило это решение.

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