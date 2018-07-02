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Военный политолог: США боятся за "секреты" F-35? О них и так все известно

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© AFP 2018 / Christophe ArchambaultАмериканский истребитель F-35Американский истребитель F-35
© AFP 2018 / Christophe Archambault
США и Британия боятся, что Россия через Турцию узнает "секреты" F-35, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов поделился мнением о том, чего на самом деле опасаются в Вашингтоне и Лондоне.

 Россия может через Турцию получить доступ к секретным технологиям, с помощью которых разрабатывали американский многофункциональный истребитель пятого поколения F-35, пишет The Telegraph.

Великобритания собирается закупить 138 самолетов F-35, а Турция, в свою очередь, намерена приобрести и F-35, и российские ЗРК С-400. Эксперты волнуются, что если Анкара будет использовать обе системы, информация об уязвимостях американского истребителя попадет в Москву.

Сенат США одобрил запрет на продажу F-35 Турции в том случае, если она не откажется от плана по покупке С-400. По словам сенатора Криса Ван Холлена, передача Анкаре F-35 одновременно с С-400 "поставит под угрозу национальную безопасность США" и их союзников.

"Покупка Турцией обеих систем позволит русским с легкостью оценить возможности F-35 и выявить его уязвимости. Это неприемлемо", — заявил он.

Аналогичного мнения придерживаются в британском парламенте. Марк Франсуа, глава Специального оборонного комитета парламента, заявил The Telegraph, что Великобритания вкладывает в F-35 огромные средства, поэтому Лондон "не хотел бы увидеть", как что-то компрометирует эту технологию.

Между тем, Турция уже получила от США первые F-35, несмотря на попытки сената заблокировать эту сделку. Кроме того, в мае власти Турции заявляли, что никакие санкции не повлияют на решение Анкары закупить С-400 у России.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал ситуацию.

"Вряд ли нас интересуют устаревшие американские самолеты, про них уже и так  все давно известно. Просто США и Великобритания опасаются дальнейшего взаимодействия Турции и России в сфере поставок оружия. США беспокоит, что Турция выходит из-под их влияния и переориентируется в сторону России, в частности закупает российское оружие, которое, кстати, одно из самых лучших. Не зря Турция закупает наши ЗРК С-400. Политика Соединенных Штатов сегодня напоминает медведя в посудной лавке, и президенту (Реджепу Тайипу) Эрдогану ничего не остается, как искать союзника в лице России. Потому что США давят на президента Турции, пытаются заставить его выполнять то, что — в интересах Соединенных Штатов, а не в интересах Турции", — сказал Олег Глазунов.

Самолет F-35 Lightning II – второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Проект разработан компанией Lockheed Martin. Наряду с США в нем принимают участие еще восемь стран – Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

Самолеты регулярно подвергаются критике, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа, отмечены частые случаи технических неполадок. Так, в октябре представители американских ВВС сообщили, что у многих пилотов F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания. По мнению представителя Военно-воздушных сил США Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.

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Матч окончен
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Матч окончен
1(3)
Хорватия
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