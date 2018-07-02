Военный аналитик: реформа ядерных сил США – это "игра в длинную"

В США проведены первые квалификационные испытания управляемой ядерной бомбы B61-12, сообщили СМИ. Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

ВВС США провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, сообщает портал Military.com.

Во время испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", – заявил сотрудник Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США Майкл Люттон.

Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik объяснил, как это испытание соотносится с объявленной реформой ядерных сил США.

"Испытания новой ядерной бомбы Соединенными Штатами свидетельствует о том, что реформа, которую затеял (президент США Дональд) Трамп, идет по нескольким направлениям. Боеприпасы могут быть прежними, они могут быть управляемыми, они могут быть более мощными. А ставка делается на изменение носителей. Вслед за этой бомбой можно ожидать появления новых носителей этих бомб: модернизации существующих самолетов или появления новых носителей. Это "игра в длинную". Но печально то, что ставка на это оружие (ядерное, – ред.), совершенно варварское, она сохраняется", – сказал Александр Жилин.

США планируют разместить B61-12 на военных базах в Европе – Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. По оценкам бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046) на модернизацию тактических ядерных сил планируется потратить 25 миллиардов долларов.

Авиабомбы должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.

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