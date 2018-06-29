Военный эксперт прокомментировал "перехват" в США приказа о ядерном ударе

В США радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что в Вашингтоне сейчас уделяют ядерным силам гораздо больше внимания, чем раньше.

Американские радиолюбители перехватили сообщения наземного командования США о действиях в чрезвычайной обстановке, пишет Drive.

Отмечается, что сигнал был обнаружен в ночь на 27 июня на западном побережье. Он был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress.

По данным издания, в военное время такие передачи осуществляются в случае инициирования запланированного масштабного нападения с применением ядерного оружия. Получив подобное сообщение, военные обязаны запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, оснащенных термоядерными боеголовками.

Drive пишет, что перехваченный сигнал был дан в рамках учений, в которых принимали участие бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также E-6 Mercury. Журналисты подчеркивают, что такие мероприятия предназначены для того, чтобы показать врагам США готовность бомбардировщиков доставлять термоядерные боеголовки по всему миру.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение, что подобный "перехват" мог быть специально организован.

"Это периодически происходит – случайное вклинивание в засекреченную связь тех или иных радиолюбителей. Это было не раз. Но в наше время подобные вещи, скорее всего, организовываются. Могло быть такое: это был не перехват, а намеренный слив в СМИ, чтобы эту информацию обнародовать, а подать как перехват. Здесь может быть масса вариантов", – сказал Иван Коновалов.

В целом, по его словам, в Белом доме и в Пентагоне демонстрируют новое отношение к ядерному оружию.

"Stratofortress B-52 в нынешнее время существуют, чтобы выполнять функции именно стратегических бомбардировщиков. Они могут нести достаточно большое количество ракет, оснащенных термоядерными боеголовками. Отработка самой системы – поступление приказа и имитация проведения некой операции – для американцев это обычная история. Они проводят подобные вещи постоянно. Более того, есть учения, которые американцы проводят в рамках НАТО по разделению ядерной ответственности, чтобы в учениях участвовали не только те страны, которые обладают ядерным оружием. Надо сказать, что в последнее время США стали очень часто использовать именно ядерные вооружения. Тем более что (президент США Дональд) Трамп отдал приказ Пентагону провести полную ревизию ядерных сил США, в феврале был получен доклад, выработана новая ядерная стратегия. Теперь США ядерным силам уделяют гораздо больше внимания, чем раньше. Так что, думаю, происходящее связано с новым отношением и Белого дома, и Пентагона к ядерному оружию", – отметил военный эксперт.

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