Политолог: за свои внутренние проблемы Евросоюз "отыгрывается" санкциями

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе продлили санкции против России, сообщает источник. Так Европа решает свои внутренние проблемы, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Лидеры Евросюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода, сообщил журналистам в пятницу, 29 июня, источник в структурах ЕС.

"Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, Минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев", — сказал источник.

Ранее итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов, и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Брюсселя.

"Санкции меняются, они не захватывают новые сферы, а просто расширяются в плане добавления в список компаний и персональных лиц. У Евросоюза Россия считается априори виноватой во всем. Это называется у них "невыполнение Минских соглашений" – повод продлевать санкции. Еще один очень важный момент: сейчас продление санкций против России равнозначно обеспечению единства Евросоюза. Потому что этот вопрос решался безумно тяжело, учитывая позицию Италии, которая увязала санкции с проблемой того, что так и не выработана нормальная, общепринятая и всех удовлетворяющая политика в отношении мигрантов. Эта длительная дискуссия продемонстрировала, что санкции против России – это какой-то символ, который должен показать, мол, Европа едина. Занимаясь санкциями, они пытались не дать разорвать Европу. Нам-то от этого не легче, получается, они на нас "отыгрываются". То есть это вопрос внутриевропейской жизни, в которую мы, как ни странно, включены", — отметил Андрей Суздальцев.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.



У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

