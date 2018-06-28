Эксперт: память о Саакашвили в Грузии – недобрая

Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы, сообщили СМИ. Эксперт Андрей Арешев в эфире радио Sputnik предположил, что это судебное решение в отношении бывшего президента – не последнее.

Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сообщил грузинский "Первый канал".

Как уточняет Sputnik-Грузия, следствие установило, что Саакашвили поручил расправиться с депутатом после того, как в одной из газет появилась статья, в которой Гелашвили нелестно отзывался о тогдашнем президенте. С Гелашвили расправились бойцы спецназа, депутат получил травму черепа, многочисленные переломы лицевых костей, верхней и нижней челюсти.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В январе этого года суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Гиргвлиани.

Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире радио Sputnik предположил, что нынешнее судебное решение в отношении экс-президента Грузии – не последнее.

"Мы знаем, что отношение в Грузии к Михаилу Саакашвили менялось. Оно было наивно-восторженным, когда он только приходил к власти в ходе "революции роз" в 2003 году и сразу после нее. Но потом он скатился к откровенно незаконным действиям, и эпизод 2005 года, который ему инкриминирован на последнем судебном разбирательстве, был только одним из многих. В конечном итоге именно это стремление решать разногласия с оппонентами преступным, силовым путем и стало одной из причин, из-за которых страна в нем разочаровалась. И данное судебное разбирательство, надо полагать, не последнее – будут, несомненно, и новые суды по другим эпизодам", – сказал Андрей Арешев.

В политическом смысле время Саакашвили в Грузии прошло, уверен он.

"Сейчас, может быть, каких-то острых чувств в отношении Саакашвили большинство грузинских граждан уже не испытывает: он не находится у власти с 2013 года и острота уже притупилась. Но его помнят, память эта – недобрая, это доказывается и низким рейтингом, который показывает ассоциированная с ним партия "Единое национальное движение". Все это говорит о том, что в политическом смысле время Саакашвили в Грузии прошло", – считает Андрей Арешев.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. В 2015-м политик стал советником президента Украины Петра Порошенко, вскоре ему предоставили украинское гражданство и назначили на пост губернатора Одесской области. Эту должность он покинул в 2016 году, затем его лишили гражданства Украины.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.