"Вздорный и странный демарш". Мнение о поведении делегации Украины в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный прием к генеральному секретарю Совета Европы. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал этот жест украинской стороны.

Украинская сторона отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы. Об этом заявил глава парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он отметил, что из-за отсутствия российских взносов Совету Европы приходится работать в режиме жесткой экономии, при котором организация не должна устраивать подобных мероприятий. По его словам, Украина вернула приглашение, поскольку не получила сведений о стоимости проведения приема.

"В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, устраивать роскошные приемы на сотни человек – не очень логичный шаг", – написал Арьев на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что Украина добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов для "поддержки организации в сложное время".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о данном жесте делегации Украины в ПАСЕ.

"Странный, конечно, демарш. Думаю, в нем отражается накопившееся у украинского руководства неприязненное отношение к европейским лидерам, которые, с точки зрения Киева, не оказывают Украине должной поддержки и которые в то же время не оказывают, по мнению украинского руководства, должного давления на Россию. Более того, они оказывают все большее давление на Киев, связанное с коррупцией и другими проблемами Украины. Поэтому этот достаточно вздорный и странный демарш стал выплеском всего этого негатива, который постоянно усиливается между Киевом и Европой. Тут и позиция европейцев по "Северному потоку-2", и постоянные визиты европейских лидеров в Москву, и высказывания ряда стран о необходимости снятия санкций", – считает Владимир Шаповалов.

Отношения между Россией и Советом Европы обострились в последние годы из-за введенных ПАСЕ санкций против делегации РФ в связи с ситуацией вокруг Крыма.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

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