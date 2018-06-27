Сможет ли Дания остановить "Северный поток-2"? Мнение аналитика

Дания намерена задержать реализацию "Северного потока-2", заявил премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что власти страны отказываются от самостоятельности в принятии решений.

В Дании хотят задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, сообщает телеканал "Прямой".

В парламент внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта.

"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать", – заявил премьер Дании.

Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков высказал мнение, что Дания не может нанести серьезный ущерб проекту.

"Дания фактически не может воспрепятствовать строительству "Северного потока-2". От нее ждут только разрешения на строительство в ее акватории. Если она его не дает (она должна принять решение до конца первого полугодия 2018 года), то у "Газпрома" есть план, как построить в обход. То есть на самом деле это приведет к небольшой задержке, но даже при этом условии "Газпром" заявляет, что построит и запустит газопровод в эксплуатацию до начала 2020 года, то есть до того момента, когда закончится контракт на транзит через Украину. Поэтому датчане все равно остановить проект не смогут", – сказал Игорь Юшков.

По его мнению, власти Дании поступают недальновидно.

"На них активно давят американцы, никто этого и не скрывает. Дания поступает опрометчиво. Сейчас они покупают не российский газ, а норвежский – северо-запад Европы во многом завязан на норвежский газ. Но при этом собственная добыча падает и у Нидерландов, и у Великобритании, поэтому буквально через несколько лет Дании, скорее всего, придется переходить на закупки у "Газпрома", и вот здесь, скорее всего, возникнет вопрос: какой инфраструктурой доставлять туда газ, если они сами выступали против этого? Но опять же надо понимать, что это не датское решение – на них давят, а они отказываются быть самостоятельными. У них чуть ли не официальная позиция такая: мол, вы решите там между собой, а мы уже просто выполним", – отметил Игорь Юшков.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция.

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