"Сознательная выдумка". Эксперт о докладе аналитиков Пентагона про Россию

Аналитики американской армии заявили в докладе об опасности, исходящей от "набирающей силы России". Профессор Дипакадемии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik предположил, почему этот доклад выпущен именно сейчас.

Россия противодействует расширению НАТО, что может привести к применению пятой статьи Устава альянса, когда его члены будут вынуждены ответить в случае нападения на одного из них. Об этом, как сообщает RT, говорится в докладе Института стратегических исследований армии США.

"Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в серой зоне на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО", – считают эксперты института.

В докладе института также указывается на то, что за последние десять лет Россия окрепла и представляет угрозу для стран Европы.

"Самая серьезная военная угроза в Европе исходит от набирающей силы России, на что указывает ряд враждебных военных, экономических, политических и тайных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних десяти лет", – сказано в докладе.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik прокомментировал эти обвинения.

"Возможно, это специально сделано в связи с предстоящими контактами с помощником американского президента по национальной безопасности. В западном мире, в том числе в кругах НАТО идет такое психологическое давление даже не столько на собственное население, сколько на партнера, в данном случае на Россию, чтобы на этом фоне готовить себе какие-то преимущества. Между тем общеизвестно, что РФ не имеет никаких военных планов относительно стран Восточной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Европы. Это сознательная выдумка наших так называемых партнеров с ясной целью: оправдать расширение НАТО", – сказал Лев Клепацкий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 22 июня, что планирует встретиться с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Ранее в Вашингтоне объявили, что Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит организацию саммита РФ-США. Такая поездка в Россию запланирована, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.