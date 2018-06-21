Военный эксперт: Су-57 будет одной из самых сильных машин в мире

Американские СМИ проанализировали возможности российского самолета Су-57 и F-35 производства США. Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik прокомментировал это сравнение.

Аналитический и военно-исторический журнал Military Watch проанализировал возможности российского самолета Су-57 и F-35 американского производства.

Истребители существенно отличаются друг от друга, отмечает издание. Разработка Lockheed Martin – легкий самолет с довольно низкой маневренностью. Российский Су-57 представляет собой тяжелый истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. При этом Су-57 намного более приспособлен к ведению воздушного боя, нежели его американский "соперник", указывает автор статьи.

"Это отражается в его (Су-57, – ред.) скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности – во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством", – говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что американский сенат отказался от поставок Турции истребителей F-35 из-за ее намерения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Анкара при этом заявила о возможности закупки у Москвы Су-57 вместо американских истребителей.

Как пишет Military Watch, если турецкая сторона все же обзаведется Су-57, это приобретение сделает воздушный флот страны "значительно более опасным", нежели покупка американских F-35.

Военный эксперт, обозреватель издания "Газета.ru" Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сравнивать два самолета пока еще преждевременно.

"Сравнивать два самолета пока можно только очень условно. Точные характеристики F-35 еще неизвестны, в том числе, что касается его радиолокационной заметности… А нам предстоит еще достаточно много работать с Су-57, на нем в настоящее время еще не установлен двигатель, соответствующий истребителю 5-го поколения… Вопросы же о том, насколько эффективны обе системы, до тех пор, пока машины не участвуют в боевых действиях – это все-таки больше из области теоретизирования. Лишь боевые действия – тот экзамен, который дает настоящие ответы на все имеющиеся вопросы. А до этого любые сравнения могут быть лишь с определенной долей вероятности. В принципе же я полагаю, что это (Су-57, – ред.) – один из наших самых удачных проектов. И когда он будет доведен до конца – все, что касается двигателя, вооружения, всего остального – это будет одна из самых сильных машин в мире", – заключил Михаил Ходаренок.

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