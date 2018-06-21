Политолог объяснил, почему возможная встреча Путина и Трампа пугает Лондон

В Лондоне не хотят, чтобы президенты России и США встречались до саммита НАТО, сообщили СМИ. Что именно пугает британских политиков, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Евгений Бень.

В Лондоне беспокоятся, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться этим летом в Европе. Об этом пишет британское издание The Times.

Тревогу властей, по данным газеты, вызывает то, что эта встреча, если она состоится до саммита НАТО, может негативно сказаться на отношении Дональда Трампа к организации.

Как отмечает издание, "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".

Однако в Белом доме пока не смогли подтвердить, что подготовка к встрече идет. "На настоящий момент нам нечего подтвердить", — сообщил РИА Новости представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал беспокойство Лондона по этому поводу.

"Этим летом в Брюсселе будет саммит НАТО. Трамп уже не раз декларировал, что все участники должны неукоснительно платить определенные проценты от своего ВВП в качестве взноса. По всей вероятности, европейские политики – и Лондон прежде всего – полагают, что в случае относительно благоприятного исхода встречи с Путиным Трамп уже наверняка совершенно официально на этом саммите поставит вопрос ребром о выплате этих процентов ВВП и всех задолженностей. А это, в сущности, будет означать, что Североатлантический альянс переформатируется, будет система "дружба дружбой, а табачок врозь". Европейские страны привыкли жить, будучи неотъемлемой частью ВПК США, а значит и американского долга. И Трамп предлагает им другую структуру взаимоотношений, когда они становятся не равноценной частью альянса, а скорее заказчиками этого холдинга под названием НАТО. И все это в совокупности вызывает серьезные опасения европейских лидеров. Особенно британских политиков, потому что Лондон в последние годы наиболее последовательно проводит антироссийскую политику. В Великобритании маятник практически не качается", — сказал Евгений Бень.

Ранее Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами он сообщил, что встреча возможна летом. Однако, как заявили в Кремле, понимания по поводу возможной встречи пока нет. Вместе с тем, как отметил Владимир Путин, многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.