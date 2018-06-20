Политолог: рейтинг-то у Тимошенко высокий, однако есть "но"

"Я буду баллотироваться на пост президента", – сказала Тимошенко в среду в ходе видеоконференции в Facebook.
Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik оценил шансы бывшего украинского премьера занять пост президента.
"Тут ситуация очень неопределенная и сложная. С одной стороны, Тимошенко сейчас кандидат номер один, безусловно. Потому что у нее самый высокий рейтинг общественной поддержки. И по ситуации на сейчас – она чуть ли не единственный кандидат, который готов представить хоть какую-то программу по развитию страны. Нельзя сказать, что она (программа – ред.) закончена, непонятно, насколько она реалистична, но, по крайней мере, Тимошенко дает сигнал, что у нее такая программа есть, и она готова ее обсуждать. В этом отношении Тимошенко очень сильна", – сказал Василий Стоякин.
Вместе с тем, по его мнению, Тимошенко может столкнуться с рядом трудностей.
"С другой стороны, надо учесть, что и ее оппоненты понимают, что она сильна. В первую очередь это понятно президенту, у которого в руках сосредоточена огромная власть и огромные ресурсы. Кроме того, у Тимошенко есть и другая проблема – рейтинг-то у нее, конечно, высокий, но у нее еще больший антирейтинг – в районе 60%. Опять же непонятно, какой будет реакция Запада на ее избрание. Потому что Тимошенко известна, как политик непредсказуемый, как политик, с которым очень тяжело договариваться. И нет оснований полагать, что те же США с легкостью воспримут ее избрание", – заключил политолог.
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