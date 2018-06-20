Политолог: рейтинг-то у Тимошенко высокий, однако есть "но"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik оценил шансы бывшего украинского премьер-министра.

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента страны. Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

"Я буду баллотироваться на пост президента", – сказала Тимошенко в среду в ходе видеоконференции в Facebook.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik оценил шансы бывшего украинского премьера занять пост президента.

"Тут ситуация очень неопределенная и сложная. С одной стороны, Тимошенко сейчас кандидат номер один, безусловно. Потому что у нее самый высокий рейтинг общественной поддержки. И по ситуации на сейчас – она чуть ли не единственный кандидат, который готов представить хоть какую-то программу по развитию страны. Нельзя сказать, что она (программа – ред.) закончена, непонятно, насколько она реалистична, но, по крайней мере, Тимошенко дает сигнал, что у нее такая программа есть, и она готова ее обсуждать. В этом отношении Тимошенко очень сильна", – сказал Василий Стоякин.

Вместе с тем, по его мнению, Тимошенко может столкнуться с рядом трудностей.

"С другой стороны, надо учесть, что и ее оппоненты понимают, что она сильна. В первую очередь это понятно президенту, у которого в руках сосредоточена огромная власть и огромные ресурсы. Кроме того, у Тимошенко есть и другая проблема – рейтинг-то у нее, конечно, высокий, но у нее еще больший антирейтинг – в районе 60%. Опять же непонятно, какой будет реакция Запада на ее избрание. Потому что Тимошенко известна, как политик непредсказуемый, как политик, с которым очень тяжело договариваться. И нет оснований полагать, что те же США с легкостью воспримут ее избрание", – заключил политолог.

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