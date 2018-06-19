"Этот этап США провалили". Аналитик о строительстве "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 получила почти все трубы для "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил этап реализации проекта.

Nord Stream 2 AG получила почти все трубы для строительства "Северного потока-2". Об этом сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран, выступая с презентацией на Российском нефтегазовом конгрессе.

Он добавил, что скоро поступит разрешение от Дании на строительство газопровода.

В ходе выступления Коркоран рассказал, что компания направила более 4 млрд евро на реализацию проекта.

Капитальные затраты по "Северному потоку-2" составляют 8 млрд евро. Общая стоимость строительства – 9,5 млрд евро, уточняется в презентации.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков оценил этап реализации проекта.

""Северный поток-2" реализуется в целом по графику. Сейчас ожидается выдача разрешения на строительство от Дании. Мы видим, что оператор "Северного потока-2" уже, по сути, инвестировал половину суммы затрат – более 4 млрд долларов. То есть тактика Соединенных Штатов – попытаться заблокировать "Северный поток-2" чужими руками, в частности, руками Польши, Украины, Евросоюза – она не удается. Этот этап они провалили", – сказал Игорь Юшков.

Вместе с тем, отметил он, риски для проекта все же остаются – США могут ввести санкции, которые приняли в августе 2017 года.

"Самое рискованное – это содержащийся там запрет на оказание услуг, в частности, услуг по бетонированию труб и аренду судов-трубоукладчиков. Поэтому риски для "Северного потока-2" остаются. Но пока проект реализуется в графике, и у него больше шансов на то, что он будет построен, чем, что его заблокируют", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Кроме того, против него выступают США, так как у них есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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