"Пищевая цепочка". Политолог о создании на Украине антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду как безотлагательный законопроект о создании антикоррупционного суда. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что Киев занимается имитацией антикоррупционной деятельности.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, говорится в размещенном на сайте главы государства сообщении.

"Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 конституции Украины внес на рассмотрение Верховной рады проект закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента", – отмечается в сообщении.

Цель закона – выполнение требований конституции Украины, закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Создание Высшего антикоррупционного суда на Украине является одним из ключевых требований со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Законопроект об образовании антикоррупционного суда является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что Киев занимается имитацией антикоррупционной деятельности.

"Сейчас очень большая критика раздается и со стороны США, и со стороны европейских структур о том, что на Украине ничего не делается для того, чтобы бороться с коррупцией. Структур с таким названием – огромное количество, а деятельности никакой нет. Более того, оказывается, что все эти структуры, созданные как бы для борьбы с коррупцией, в итоге становятся частью распределительной системы, "пищевой цепочки". И чем больше антикоррупционных организаций, тем больше возникает потребность в коррупции. Но Порошенко необходимо демонстрировать, что предпринимаются какие-то действия. Он вынужден идти по пути, который ничего не решает, но демонстрирует готовность решать проблему перед своими западными партнерами и хозяевами. Понятно, что ничему это не поможет, скорее, ситуация усугубится, но как говорится, если поезд должен ехать, но стоит на месте, то его начинают раскачивать. В данном случае эта имитация движения не приведет к улучшению ситуации", – сказал Владимир Киреев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!