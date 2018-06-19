"Пищевая цепочка". Политолог о создании на Украине антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, говорится в размещенном на сайте главы государства сообщении.
"Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 конституции Украины внес на рассмотрение Верховной рады проект закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента", – отмечается в сообщении.
Создание Высшего антикоррупционного суда на Украине является одним из ключевых требований со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.
Законопроект об образовании антикоррупционного суда является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.
В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что Киев занимается имитацией антикоррупционной деятельности.
"Сейчас очень большая критика раздается и со стороны США, и со стороны европейских структур о том, что на Украине ничего не делается для того, чтобы бороться с коррупцией. Структур с таким названием – огромное количество, а деятельности никакой нет. Более того, оказывается, что все эти структуры, созданные как бы для борьбы с коррупцией, в итоге становятся частью распределительной системы, "пищевой цепочки". И чем больше антикоррупционных организаций, тем больше возникает потребность в коррупции. Но Порошенко необходимо демонстрировать, что предпринимаются какие-то действия. Он вынужден идти по пути, который ничего не решает, но демонстрирует готовность решать проблему перед своими западными партнерами и хозяевами. Понятно, что ничему это не поможет, скорее, ситуация усугубится, но как говорится, если поезд должен ехать, но стоит на месте, то его начинают раскачивать. В данном случае эта имитация движения не приведет к улучшению ситуации", – сказал Владимир Киреев.
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