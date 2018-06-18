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Эксперт о спорах в Германии по беженцам: Меркель понимает, чем рискует

17:5618.06.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум партии ХСС по ситуации с беженцами. В эфире радио Sputnik эксперт Екатерина Тимошенкова выразила мнение, что, несмотря на принятое решение, Меркель не собирается сдаваться.

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум входящего в правительство Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу противодействия нелегальной миграции, передает агентство DPA

Ранее сообщалось, что лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер дал Меркель две недели, чтобы урегулировать проблему беженцев на общеевропейском уровне. В ХСС надеются, что на ближайшем саммите ЕС, который состоится 28 июня, канцлеру удастся согласовать с партнерами компромиссное решение.

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместном заседании президиумов партии Меркель ХДС и ХСС в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Мнение: в "ультиматуме" главы МВД канцлеру Германии есть рациональное зерно
Предполагается, что в ином случае мигрантов, зарегистрированных в других странах Евросоюза, вышлют из ФРГ, а новых беженцев на территорию Германии не пустят. Для этого Зеехофер обяжет федеральную полицию усилить контроль на границе, после чего начнется депортация "отказников". Сам глава МВД заявил, что реализация этих мер намечена на июль.

Конфликт между канцлером и лидером немецких консерваторов Хорстом Зеехофером разгорелся из-за новой концепции в области миграционной политики.

В среду, 13 июня, в Берлине прошла встреча Меркель с лидером ХСС, на которой политики обсудили проект документа. По данным инсайдеров, переговоры окончились безрезультатно.

Как пишут СМИ, в "генеральном плане" содержится требование запретить въезд на территорию Германии тем беженцам, которые не имеют при себе удостоверений личности или уже получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Эти меры, по замыслу разработчиков, следует реализовать в одностороннем порядке.

В то же время федеральный канцлер считает, что действия немецкого правительства необходимо согласовать с другими странами ЕС. Сторонники Меркель указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого функционирует нынешний кабмин. От ХСС документ подписал лично Хорст Зеехофер.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова прокомментировала позицию канцлера Германии.

"Меркель – не против ужесточения мер в отношении мигрантов, она – за упорядочение этого вопроса, правильное юридическое оформление, за то, чтобы решение было принято большинством европейских лидеров – чтобы не было спора внутри ЕС. Меркель против односторонних действий, она хочет, чтобы меры были приняты на европейском уровне. С этой точки зрения, ее позиция сильна: она не отрицает необходимости высылки определенной категории лиц, но просит срок – до обсуждения решений со странами ЕС", – сказала Екатерина Тимошенкова. 

Пока стороны этим ограничились. Но это не значит, что они пришли к компромиссу, отметила эксперт.

"Во-первых, потому что Меркель – под очень серьезным давлением своей общественности, во-вторых, все стороны признают, что речь идет о вопросе технического характера. И хотя этот вопрос решается не за две недели, но он решаем. Представители партии ХДС и сама Меркель подтверждают, что в этом вопросе борьба идет не за содержание, а это борьба сил – между Зеехофером и Меркель. И в этой борьбе – кто кого победит, кто кого продавит – Меркель не собирается сдаваться. Она понимает, что этот спор, если Зеехофер будет его дальше эскалировать, может привести к разрушению коалиции. Последние ее заявления говорят о том, что она понимает, чем рискует и надеется избежать правительственного кризиса, поскольку уверена, что достигнет компромисса на европейском уровне", – отметила Екатерина Тимошенкова.

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Матч окончен
1
Швеция
0
Республика Корея
Матч идёт
0
Бельгия
0
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18 июня 21:00
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