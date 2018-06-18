Эксперт о спорах в Германии по беженцам: Меркель понимает, чем рискует

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум входящего в правительство Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу противодействия нелегальной миграции, передает агентство DPA.
Ранее сообщалось, что лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер дал Меркель две недели, чтобы урегулировать проблему беженцев на общеевропейском уровне. В ХСС надеются, что на ближайшем саммите ЕС, который состоится 28 июня, канцлеру удастся согласовать с партнерами компромиссное решение.
Конфликт между канцлером и лидером немецких консерваторов Хорстом Зеехофером разгорелся из-за новой концепции в области миграционной политики.
В среду, 13 июня, в Берлине прошла встреча Меркель с лидером ХСС, на которой политики обсудили проект документа. По данным инсайдеров, переговоры окончились безрезультатно.
Как пишут СМИ, в "генеральном плане" содержится требование запретить въезд на территорию Германии тем беженцам, которые не имеют при себе удостоверений личности или уже получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Эти меры, по замыслу разработчиков, следует реализовать в одностороннем порядке.
В то же время федеральный канцлер считает, что действия немецкого правительства необходимо согласовать с другими странами ЕС. Сторонники Меркель указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого функционирует нынешний кабмин. От ХСС документ подписал лично Хорст Зеехофер.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова прокомментировала позицию канцлера Германии.
"Меркель – не против ужесточения мер в отношении мигрантов, она – за упорядочение этого вопроса, правильное юридическое оформление, за то, чтобы решение было принято большинством европейских лидеров – чтобы не было спора внутри ЕС. Меркель против односторонних действий, она хочет, чтобы меры были приняты на европейском уровне. С этой точки зрения, ее позиция сильна: она не отрицает необходимости высылки определенной категории лиц, но просит срок – до обсуждения решений со странами ЕС", – сказала Екатерина Тимошенкова.
Пока стороны этим ограничились. Но это не значит, что они пришли к компромиссу, отметила эксперт.
"Во-первых, потому что Меркель – под очень серьезным давлением своей общественности, во-вторых, все стороны признают, что речь идет о вопросе технического характера. И хотя этот вопрос решается не за две недели, но он решаем. Представители партии ХДС и сама Меркель подтверждают, что в этом вопросе борьба идет не за содержание, а это борьба сил – между Зеехофером и Меркель. И в этой борьбе – кто кого победит, кто кого продавит – Меркель не собирается сдаваться. Она понимает, что этот спор, если Зеехофер будет его дальше эскалировать, может привести к разрушению коалиции. Последние ее заявления говорят о том, что она понимает, чем рискует и надеется избежать правительственного кризиса, поскольку уверена, что достигнет компромисса на европейском уровне", – отметила Екатерина Тимошенкова.
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