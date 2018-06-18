Политолог: заявления Порошенко о "Северном потоке-2" ничего не стоят

Президент Украины Петр Порошенко планирует создать в ЕС группу для остановки реализации "Северного потока-2". Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, как европейцы могут встретить подобные инициативы со стороны Киева.

Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство "Северного потока-2", заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он назвал газопровод "абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины", и добавил, что его реализация заберет из бюджета Украины почти три миллиарда долларов.

"Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия – остановка "Северного потока-2"", – заявил украинский президент в своем блоге на платформе Medium

Порошенко добавил, что партнеры из США тоже "настроены решительно". При этом он не стал раскрывать все инструменты воздействия, но выразил надежду, что остановить реализацию проекта все-таки удастся.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинского лидера.

"В отношениях с Российской Федерацией Европа преследует свои национальные интересы. И я убежден в том, что Европейскому союзу "глубоко плевать" на подобного рода заявления украинского президента. В первую очередь объединенная Европа думает о своей энергетической безопасности. При этом надо сказать, что сейчас Евросоюз находится перед сложным выбором – или продолжать сотрудничество в энергетической сфере с Россией, несмотря на то, что Европа ввела санкции, или выстраивать энергетическое сотрудничество с США, которые не могут удовлетворить запросы европейских государств в энергетической сфере", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, все инициативы со стороны Киева по "Северному потоку-2" европейцы оставят без ответа.

"Петр Порошенко, делая подобные заявления, пытается лишь напомнить о себе на мировой геополитической арене. Но я думаю, что европейские государства в массе своей оставят без ответа заявление украинского лидера. Во-первых, потому что это заявление ничего не стоит, а, во-вторых, потому что лидеры европейских государств не проявляют особого уважения к президенту Украины. Поэтому, несмотря на всю сложность российско-европейских отношений, сотрудничество Евросоюза и России в энергетической сфере, конечно, будет продолжено. И на сегодняшний момент мы можем говорить о позитивных перспективах строительства "Северного потока-2"", – заключил политолог.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG также предстоит получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны – в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.