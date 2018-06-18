Мнение: ЧМ был возможностью для Украины вести себя по-человечески

В МИД Украины заявили, что нужно использовать чемпионат мира по футболу для обмена удерживаемых лиц. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал такой подход глупостью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что чемпионат мира по футболу, который проходит в России, нужно использовать для решения вопроса об обмене удерживаемых лиц между двумя странами.

"Жест возможен, жест не от чистого сердца, а для того, чтобы улучшить имидж России…. чемпионат надо использовать, но и дальше надо работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели Россия всех не выпустит", – сказал Климкин в интервью "Пятому каналу", отвечая на вопрос о возможности "широкого жеста" со стороны президента РФ Владимира Путина по обмену удерживаемых лиц во время проведения чемпионата.

Министру иностранных дел Украины стоит беспокоиться не об имидже России, а об имидже своей собственной страны, отметил политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

"Климкину стоит беспокоиться, в первую очередь, об имидже Украины, да и о своем в том числе. Подобные заявления никак его не украшают. Зачем "использовать" чемпионат мира и каким образом его можно использовать для обмена граждан Украины и России? В данном контексте – вообще непонятно. Ну, наверное, у Климкина есть какой-то очень оригинальный план. Может, он поделится его деталями. Чемпионат мира был как раз возможностью для Украины продемонстрировать, что можно вести себя по-человечески и воспринимать чемпионат мира просто как чемпионат мира – предоставить людям возможность посмотреть, поболеть, а не использовать его в политических целях, как это сейчас пытается сделать Климкин. Такой подход – это глупость", – сказал Александр Дудчак.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко договорились о посещении омбудсменами двух стран заключенных в России и на Украине в ближайшее время.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос о том, кого из заключенных на Украине она хотела бы посетить в первую очередь, назвала руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сотрудники службы безопасности Украины задержали его 15 мая в Киеве. Вышинского обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

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