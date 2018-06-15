Эксперт: главное в газопроводе через КНДР – его миротворческая миссия

"Газпром" и Южная Корея возобновили переговоры о газопроводе через КНДР. В эфире радио Sputnik эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач рассказал, какое значение будет иметь данный проект, в случае его реализации.

"Газпром" и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода через Северную Корею. Об этом сообщил зампред правления российской компании Виталий Маркелов. По его словам, маршрут начали обсуждать еще в 2011 году, но из-за ухудшения отношений между Сеулом и Пхеньяном переговоры были приостановлены. Но сейчас ситуация изменилась, отметил он.

"Газпром" и южнокорейская компания Kogas в сентябре 2011 года подписали дорожную карту по реализации проекта поставок газа в Республику Корея. Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров, из них 700 километров пройдут по территории Северной Кореи. Kogas оценивала стоимость строительства участка газопровода через КНДР в 2,5 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказал мнение, что реализация проекта внесла бы существенный вклад не только в развитие региона.

"Для Северной Кореи – это вообще шанс развить собственную энергетику и экономику, для Южной Кореи – серьезно диверсифицировать источники поставок за счет трубопроводного газа. А самое главное – это миротворческая миссия этого проекта, которая может закрепить политические договоренности о денуклеаризации. Они еще не достигнуты, но переговоры интенсивно ведутся. После встречи президента США (Дональда Трампа) с лидером КНДР (Ким Чен Ыном) ситуация требует дальнейших шагов – были высказаны намерения, а теперь нужны дела, которые позволят все-таки решить проблему Корейского полуострова. Это было бы хорошо для региона и для мира, в том числе и для России, которая является соседом Северной Кореи. Шансы у проекта, как говорится, 50 на 50. Но сейчас важно сохранить динамику начавшихся переговоров между Сеулом и Пхеньяном, поддержать это политическое действо, в том числе проектами в энергетической сфере, которые позволят вывести сотрудничество в практическое русло", – сказал Алексей Гривач.

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