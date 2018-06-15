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Эксперт: победа в матче открытия ЧМ-2018 зарядила сборную России драйвом

09:4615.06.2018
(обновлено: 10:47 15.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИгроки сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской АравииИгроки сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зарубежные СМИ называют открытие Чемпионата мира по футболу "фантастическим началом". Это очень эмоциональное событие, отметил в эфире радио Sputnik спортивный журналист Андрей Малосолов.

 "За победу в спорте не извиняются", — так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал жесты Владимира Путина в ходе матча открытия Чемпионата мира-2018. Президент пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, а затем обнял его.

Футболисты сборной России одержали победу над командой Саудовской Аравии, встреча закончилась со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал в четверг, 14 июня, в Москве. Зарубежные СМИ публикуют подробные материалы о событии, отмечая праздничную атмосферу и хорошую организацию.

Болельщики сборной Колумбии на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Эксперт: "запугивания" западных политиков не остановили болельщиков ЧМ-2018
Американский канал CBS назвал первый матч сборной России "фантастическим началом" для принимающей стороны.

"Этот гол стал именно тем началом, которое было необходимо России, чтобы завести толпу, и стадион "Лужники" сейчас охвачен всеобщим возбуждением. Лучшего способа зажечь толпу в первом матче турнира и не пожелаешь", — пишет обозреватель канала.

В день открытия чемпионата сильно бросалось в глаза то, как футбол объединяет людей, пишет корреспондент британского телеканала Sky News.

Корреспондент турецкой газеты Milliyet, побывавший на предыдущем мундиале в Бразилии, отмечает, что чемпионат в России лучше организован в плане качества стадионов и транспорта. Россияне, пишет корреспондент, давно ждали чемпионат и полностью его поддерживают.

В эфире радио Sputnik спортивный журналист, руководитель спортивной редакции "Царьград" Андрей Малосолов оценил значение первого матча для российской сборной.

"Это очень крутое и эмоциональное событие – неожиданное на фоне не очень удачной игры в самом начале матча. Я думаю, что мы мотивированы такой победой и с этими прекрасными мыслями и продолжим Чемпионат мира – на таком драйве, на мощной энергетической волне. Сейчас все в наших руках, и нам необходимо одержать, как минимум, одну победу в оставшихся двух матчах, чтобы совершить достаточно большой прорыв. Я не буду считать великим достижением выход из группы – я считаю, что мы в этой ситуации должны проходить как можно дальше и как можно больше радовать болельщиков. Мы вчера увидели, как люди праздновали победу, это был настоящий национальный праздник", — сказал Андрей Малосолов.

В следующий раз российские футболисты выйдут на поле 19 июня. Им предстоит встретиться в Санкт-Петербурге с командой из Египта.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах. Победитель определится 15 июля.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Загадочный Маяк
Слишком много эйфории для первого матча, не стоит забывать, это сборная по футболу, а не по хоккею!!!
10:46
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
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