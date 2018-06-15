Политолог рассказал, что может повлиять на власти США в вопросе химоружия

Посольство России призвало США рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок". Американцы должны осознать, что запасы химоружия не делают мир безопасным, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Посольство России в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химатак в Сирии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала заявление российского военного ведомства "ложным". Дипломат заявила, что США придерживаются Конвенции о запрещении химического оружия, а также вновь обвинила Москву в причастности к отравлению в Британии с помощью "Новичка" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Обнародуйте данные о "Новичке"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter

В посольстве отметили, что даже пресс-секретарь госдепартамента "не сможет отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию" и напомнили об инсценировке применения химического оружия в Думе, приведя в качестве доказательства ссылки на два видео агентства Sputnik в YouTube, в которых сирийцы рассказывают о постановке атаки.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предположил, что может повлиять на США в этом вопросе.

"США как основной подписант Договора о ликвидации химического оружия ведут себя некорректно, поскольку, в отличие от России, не уничтожили запас химического оружия. США, по сути, не выполняют взятые на себя обязательства. Только широкая гласность, постоянное внимание к этой проблеме могут помочь в этой ситуации. Прежде всего, граждане США должны обращать внимание своих политиков на то, что это существенная проблема, и наличие неуничтоженных запасов химоружия не делает мир безопасным, а создает достаточно серьезные условия для эскалации напряженности, создает "серую зону", при которой может возникнуть ситуация утечки химоружия или намеренного его использования. Я надеюсь, что граждане США, известные своими пацифистскими акциями, как, например, в период Вьетнамской войны, вновь вспомнят об этих традициях и напомнят своим политикам о необходимости внести вклад в дело мира и ликвидировать эту угрозу", — сказал Владимир Шаповалов.

США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия. Изначально они обязались сделать это до 2007 года. Теперь американские власти обещают ликвидировать запасы к 2023 году. При этом в России в период с 2002 по 2017 год было уничтожено около 40 тысяч тонн химического оружия.

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