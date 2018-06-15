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Политолог рассказал, что может повлиять на власти США в вопросе химоружия

09:1015.06.2018
(обновлено: 10:34 15.06.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Посольство России призвало США рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок". Американцы должны осознать, что запасы химоружия не делают мир безопасным, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Посольство России в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химатак в Сирии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала заявление российского военного ведомства "ложным". Дипломат заявила, что США придерживаются Конвенции о запрещении химического оружия, а также вновь обвинила Москву в причастности к отравлению в Британии с помощью "Новичка" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время брифинга
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Эксперт: США не признают свои ошибки, даже когда их "ловят за руку"
"Обнародуйте данные о "Новичке"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

В посольстве отметили, что даже пресс-секретарь госдепартамента "не сможет отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию" и  напомнили об инсценировке применения химического оружия в Думе, приведя в качестве доказательства ссылки на два видео агентства Sputnik в YouTube, в которых сирийцы рассказывают о постановке атаки.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предположил, что может повлиять на США в этом вопросе.

"США как основной подписант Договора о ликвидации химического оружия ведут себя некорректно, поскольку, в отличие от России, не уничтожили запас химического оружия. США, по сути, не выполняют взятые на себя обязательства. Только широкая гласность, постоянное внимание к этой проблеме могут помочь в этой ситуации. Прежде всего, граждане США должны обращать внимание своих политиков на то, что это существенная проблема, и наличие неуничтоженных запасов химоружия не делает мир безопасным, а создает достаточно серьезные условия для эскалации напряженности, создает "серую зону", при которой может возникнуть ситуация утечки химоружия или намеренного его использования. Я надеюсь, что граждане США, известные своими пацифистскими акциями, как, например, в период Вьетнамской войны, вновь вспомнят об этих традициях и напомнят своим политикам о необходимости внести вклад в дело мира и ликвидировать эту угрозу", — сказал Владимир Шаповалов.

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
"Операция под прикрытием". Эксперт о подготовке новых "химатак" в Сирии
США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия. Изначально они обязались сделать это до 2007 года. Теперь американские власти обещают ликвидировать запасы к 2023 году. При этом в России в период с 2002 по 2017 год было уничтожено около 40 тысяч тонн химического оружия.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Евсеев
США никогда не обнародует правду о "новичке" и не уничтожит запасы хим. оружия до тех пор пока оно им и их сателитам в этом отпадет необходимость или проблема припрет "к стенке"
09:29
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
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