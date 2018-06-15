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Политолог: Киев ищет оправдание трансляции ЧМ-2018 для особых "патриотов"

08:4115.06.2018
(обновлено: 09:04 15.06.2018)
179780
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© РИА Новости / Антон Денисов
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На Украине вынуждены показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов, заявляют в Киеве. Но для обычных украинских болельщиков это не имеет никакого значения, считает политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России на украинском телеканале "Интер" позволят погасить долги Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ), заявил председатель НОТУ Зураб Аласания.

Он напомнил, что Украина приобрела пакеты прав на ЧМ-2018 и 2022 в 2012 году, а в 2015-м власти заявили об отказе от трансляции и перестали переводить ЕСВ деньги, из-за чего у Киева начала накапливаться задолженность.

"ЕСВ в 2016 году напоминает о долге и рассматривает возможность вынесения штрафных санкций (за неуплату за права и отказ от трансляции на территории Украины), а также лишение прав на следующий ЧМ-2022", — написал Аласания на своей странице в Facebook.

В результате НОТУ, по словам ее председателя, продала компании Inter Media group права на трансляцию полного пакета чемпионата в России.

"Долг перед ЕСВ до конца года должен быть уплачен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ 2022 в Катаре", — резюмировал он.

При этом ранее Аласания сравнивал трансляцию ЧМ-2018 со смертью. "Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ – это смерть", — заявлял он.

Политолог Александр Дудчак считает, что большинство украинцев с такой позицией несогласно. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"С финансами там всегда не очень хорошо. Но тем, кто выступал против трансляции матчей на Украине, никакие отговорки не нужны, потому что они считают, что лучше быть голодранцами, но патриотичными. А большинству нормальных людей все равно, по какой причине транслируют – главное, чтобы это было. Говорят, что в Киеве в первый день чемпионата, по какому району не пройдешь – везде были слышны звуки футбола. Так что народ нормально воспринимает. Но, к сожалению, есть и те, кто выступает против. Голоса этих активных "патриотов" слышны больше, чем нормальных людей, которые просто стараются нормально жить, по-прежнему традиционно воспринимать Россию как братскую страну. Но, к сожалению, приходится выискивать объяснения трансляции. Могли бы просто сказать, что спорт вне политики, и матчи транслируют просто потому, что это – спорт", — сказал Александр Дудчак.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем турнира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Марк Розенфельд
Украина - обречённая и практически погибшая страна.
09:06
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
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