Эксперт: США не признают свои ошибки, даже когда их "ловят за руку"

В Госдепе США отвергли обвинения Минобороны России в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии. Эксперт Владимир Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт отвергла обвинения Минобороны России в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии.

В своем Twitter Науэрт также подвергла критике Россию за ее позицию в отношении сирийских властей и повторила утверждения о якобы причастности РФ к инциденту в британском городе Солсбери.

"В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает (президента Сирии Башара – ред.) Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции по запрещению химического оружия", – заявила она.

В понедельник, 11 июня, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

Профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Соединенные Штаты вообще очень не любят признавать свои ошибки, хотя их неоднократно уже ловили за руку и с "Белыми касками", и так далее. Некоторое время назад США даже сквозь зубы фактически признали, что "Белые каски" оказались не совсем правы. Правда, признали они это весьма своеобразно – они просто прекратили их финансирование, и, как видите, за последние два-три месяца деятельность "Белых касок" сошла на нет. Хотя, возможно, сохраняется и вероятность "реанимации" этой организации, которая предоставляет обоснования для американских ударов по Сирии. В целом же я пока не замечаю, чтобы Соединенные Штаты меняли свои подходы к решению сирийского кризиса и были готовы признать свои ошибки", – сказал Владимир Исаев.

После провокации с якобы применением 4 апреля химоружия в сирийском городе Дума США, Великобритания и Франция 14 апреля выпустили по территории Сирии более ста ракет, большую часть из которых сбили системы сирийских ПВО. Вашингтон объяснил свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет, а видео, предоставленное сирийской организацией "Белые каски", имело явные признаки фальсификации. Выводов экспертов ОЗХО еще нет.

Четвертого марта в британском Солсбери, согласно утверждениям официального Лондона, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти утверждают, что к инциденту якобы причастно российское государство. Однако никаких доказательств, подтверждающих это, не предоставлено. Москва категорически отрицает связь с произошедшим.

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