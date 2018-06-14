Юрист о попытке Киева обмануть МВФ: теперь все зависит от позиции фонда

Депутаты Верховной рады рассказали о попытках Украины обмануть МВФ, выполняя одно из основных его требований. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik предположила, как может отреагировать Международный валютный фонд.

Украинский закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу в четверг, – это попытка обмануть Международный валютный фонд (МВФ), считают представители партий "Народный фронт" и "Самопомощь".

Так, депутат Рады от "Народного фронта" Егор Соболев заявил, что президент страны Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона. По словам Соболева, в тексте документа говорится, что все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

Депутат подчеркивает, что парламент "за такое не голосовал". "Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда", — написал депутат на своей странице в Facebook

Источник RT в партии "Народный фронт", в свою очередь, отмечает, что суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.

"МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание Антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности. Как дальше работать с партнерами, если их завтра могут задержать?" — заметил он.

Источник полагает, что МВФ предоставит Украине кредит, так как "увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, и не важно, что все это — имитация".

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова прокомментировала действия Киева.

"Сама процедура создания антикоррупционного суда была начата не просто "из любви к искусству", а исключительно потому, что Киев пошел навстречу МВФ и одному из его ключевых требований для выделения очередного транша размером почти в 2 млрд долларов. Как заметил один из депутатов Верховной рады, в итоговый текст проскочил пункт, за который якобы не голосовали, который изначально не обсуждали. Это пункт о том, что итоговое апелляционное обсуждение будет проходить в судах общей юрисдикции. И это, по сути, сводит на нет само усилие, приложенное украинскими законодателями к созданию такого суда. На апелляционной фазе все будет возвращаться на круги своя – в суды общей юрисдикции. А они, как известно, на Украине достаточно зависимы от политической верхушки: они подконтрольны, несвободны. Это и было главным упреком со стороны МВФ", — сказала Кира Сазонова.

По ее мнению, теперь все зависит от того, насколько принципиальную позицию относительно выполнения условий займет МВФ.

"В настоящее время все упирается в одно: в реакцию МВФ. Все сводится к тому, кто от МВФ будет заниматься экспертизой. Если к делу подойдут исключительно формально – это один расклад. А если будут вчитываться и найдут этот серьезный процессуальный дефект, то ситуация может измениться. Нужно понимать, что без этих денег украинская экономика будет в очень и очень тяжелой ситуации вплоть до технического дефолта в течение года. Можно предположить, что МВФ с какими-то ограничениями, поправками постарается пойти украинцам навстречу, как сделал Европарламент, который буквально недавно один миллиард долларов от щедрот своих все-таки выделил", — отметила Кира Сазонова.

Верховная рада на прошлой неделе приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине, глава государства подписал его 11 июня. Создание такого суда – один из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

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