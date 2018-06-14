РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Юрист о попытке Киева обмануть МВФ: теперь все зависит от позиции фонда

09:4314.06.2018
(обновлено: 10:41 14.06.2018)
037090
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в КиевеЗдание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты Верховной рады рассказали о попытках Украины обмануть МВФ, выполняя одно из основных его требований. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik предположила, как может отреагировать Международный валютный фонд.

Украинский закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу в четверг, – это попытка обмануть Международный валютный фонд (МВФ), считают представители партий "Народный фронт" и "Самопомощь".

Так, депутат Рады от "Народного фронта" Егор Соболев заявил, что президент страны Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона. По словам Соболева, в тексте документа говорится, что все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Украинский политик: угрозы "Нафтогаза" – не только шантаж в адрес Киева
Депутат подчеркивает, что парламент "за такое не голосовал". "Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Источник RT в партии "Народный фронт", в свою очередь, отмечает, что суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.

"МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание Антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности. Как дальше работать с партнерами, если их завтра могут задержать?" — заметил он.

Источник полагает, что МВФ предоставит Украине кредит, так как "увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, и не важно, что все это — имитация".

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова прокомментировала действия Киева.

"Сама процедура создания антикоррупционного суда была начата не просто "из любви к искусству", а исключительно потому, что Киев пошел навстречу МВФ и одному из его ключевых требований для выделения очередного транша размером почти в 2 млрд долларов. Как заметил один из депутатов Верховной рады, в итоговый текст проскочил пункт, за который якобы не голосовали, который изначально не обсуждали. Это пункт о том, что итоговое апелляционное обсуждение будет проходить в судах общей юрисдикции. И это, по сути, сводит на нет само усилие, приложенное украинскими законодателями к созданию такого суда. На апелляционной фазе все будет возвращаться на круги своя – в суды общей юрисдикции. А они, как известно, на Украине достаточно зависимы от политической верхушки: они подконтрольны, несвободны. Это и было главным упреком со стороны МВФ", — сказала Кира Сазонова.

По ее мнению, теперь все зависит от того, насколько принципиальную позицию относительно выполнения условий займет МВФ.

"В настоящее время все упирается в одно: в реакцию МВФ. Все сводится к тому, кто от МВФ будет заниматься экспертизой. Если к делу подойдут исключительно формально – это один расклад. А если будут вчитываться и найдут этот серьезный процессуальный дефект, то ситуация может измениться. Нужно понимать, что без этих денег украинская экономика будет в очень и очень тяжелой ситуации вплоть до технического дефолта в течение года. Можно предположить, что МВФ с какими-то ограничениями, поправками постарается пойти украинцам навстречу, как сделал Европарламент, который буквально недавно один миллиард долларов от щедрот своих все-таки выделил", — отметила Кира Сазонова.

Международный валютный фонд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дело за судом: МВФ отказал Украине в помощи на ее условиях
Верховная рада на прошлой неделе приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине, глава государства подписал его 11 июня. Создание такого суда – один из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена