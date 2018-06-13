Украинский политик: угрозы "Нафтогаза" – не только шантаж в адрес Киева

"Нафтогаз" пригрозил отключить от газоснабжения более ста населенных пунктов на Украине. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал мнение, что кампания пытается таким образом заставить Киев выполнить одно из основных требований МВФ.

"Нафтогаз Украины" может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании, заявил глава НАК Андрей Коболев.

Агентство "Украинские новости" опубликовало письмо Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором сообщается, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую – плату за эксплуатацию сетей.

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем", – говорится в письме.

По словам Коболева, "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен (около 21,3 млн долларов) и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что "Нафтогаз Украины" пытается таким образом заставить правительство выполнить одно из основных требований МВФ – поднять цены на газ для населения.

"Выхода нет, потому что реально там сегодня экономический коллапс: 40 млрд гривен должно население за коммунальные услуги. Понятно, что долги не позволяют вовремя включить отопление, и поэтому те, кто обслуживает политику МВФ – НАК "Нафтогаз Украины" – угрожает правительству, которое не хочет выполнять условие фонда. Гройсман против, потому что понимает, что это политическое самоубийство. Но ему придется принимать это решение, потому что есть условия, навязанные извне, которые напоминают взятку: мол, дадим миллиард, но при определенном условии. Так вот, эти деньги Киев должен собрать с населения. И в данном случае "Нафтогаз Украины" тупо выполняет решение МВФ, причем не только шантажирует правительство – он реально не будет включать отопление для населения без повышения цены на газ", – сказал Владимир Олейник.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд. В 2016-2017 годах Украина получила еще два транша в один млрд долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение средств в этом году, причем представители властей называют разные сроки. Повышение цен на газ является одним из основных требований МВФ для выделения Киеву очередного транша.

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