"Неприятная ситуация". Военный эксперт о приостановке ВВС США полетов В-1B

ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer из-за возникших технических проблем. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik объяснил, с чем может быть связана возникшая ситуация.

ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer из-за проблем с катапультированием, говорится в сообщении ВВС.

"В ходе расследования по безопасности после экстренной посадки самолета B-1B в Мидлэнд, штат Техас, была обнаружена проблема с одним из компонентов кресла катапультирования, это сделало необходимым приостановку (полетов)", – заявил представитель ВВС майор Уильям Рассел. По его словам, полеты были приостановлены 7 июня.

В-1B – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Предназначен для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия, а также для оказания поддержки силам общего назначения. Использовался при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Более активное использование военных средств и использование их на различных театрах приводит к тому, что выявляются те или иные проблемы, которые до этого были или неочевидны, или на них закрывали глаза. Это касается не только бомбардировщиков В-1B Lancer, это касалось и истребителей F-15 – после целого ряда их аварий тоже приостанавливались полеты и проводились дополнительные исследования возникших проблем. Такие же проблемы были после серии аварий на флоте, когда погибли моряки и были претензии к технической части… Это достаточно типичная практика для Пентагона – когда возникают какие-то проблемы, они могут проводить исследования или в процессе боевого дежурства, или данный вид техники временно изымают из текущей ротации и проводят проверки. Но ситуация с В-1B Lancer – она достаточно неприятная, поскольку их используют на стратегическом уровне, и не так давно ими грозили Северной Корее. Но как видим, и эти бомбардировщики не лишены определенных недостатков", – сказал Борис Рожин.

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