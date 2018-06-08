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"Идиотская выходка". Эксперт о призыве США перенести вручение Кубка ЧМ-2018

14:2308.06.2018
(обновлено: 14:24 08.06.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкФлаг с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 на фоне Московского Кремля и Москвы-рекиФлаг с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 на фоне Московского Кремля и Москвы-реки
© РИА Новости / Антон Денисов
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В США призвали награждать победителей ЧМ-2018 за пределами России. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал эти призывы провокацией.

Хельсинкская комиссия, действующая при федеральном правительстве США, опубликовала доклад о предстоящем в России Чемпионате мира по футболу, в котором заявила, что ФИФА следовало перенести церемонию вручения Кубка мира из России, сообщает RT. Отмечается, что Кубок нужно вручать "на нейтральной территории".

Инсталляция с символикой чемпионата мира по футболу-2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мнение: США не чураются ничем, стараясь сорвать Чемпионат мира по футболу
"Несмотря на усилия некоторых американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения ЧМ по футболу другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода", – говорится в документе.

Ранее в Белом доме заявляли, что американским болельщикам стоит "дважды подумать", прежде чем ехать в Россию. В администрации объяснили это тем, что дипломатический кризис между Россией и Западом представляет угрозу для консульских служб.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал призывы Хельсинкской комиссии провокацией.              

"Понятно, что церемонию из России никто никуда переносить не будет. Это нереально с точки зрения регламента Чемпионата мира. Это очередная провокация, очередная попытка каким-то образом унизить Россию – мол, давайте проведем церемонию награждения в другом месте, давайте проводить Чемпионат в России, но говорить, что он проводится под эгидой международных организаций, а не самой РФ. Давайте запретим российским артистам выступать в рамках культурной программы ЧМ или рядом со стадионами. Давайте много чего сделаем для того, чтобы показать, кто здесь главный… Но нам надо прекращать обращать внимание на идиотские выходки различных организаций, управляемых из определенного центра, надо выстраивать коммуникационные отношения с теми структурами, где есть возможность партнерского диалога. Не хотят некоторые структуры с нами общаться – не надо. В конце концов, неизвестно, кому от этого будет хуже", – сказал Дмитрий Солонников.  

Футбольный мяч
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мнение: ФИФА сильнее давления, которое на нее оказывается противниками РФ
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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