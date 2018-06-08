Американист об отказе Трампа от встречи с Мэй: британцы это "проглотят"

Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с премьером Британии Терезой Мэй из-за ее "учительского тона", пишут СМИ. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как это может повлиять на отношения двух стран.

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке на фоне неприязненного личного отношения американского лидера к коллеге, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.

Источники в окружении президента США сообщили, что Трамп устал от "учительского" тона Мэй. "Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", – заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах этих двух лидеров.

Как пишет газета, Трампа рассердил подход Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она сразу углубилась в политические детали.

По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят, как стремление получить выгоду от отношений с США.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как это может отразиться на отношения США и Великобритании.

"Трамп чувствует свое превосходство, он понимает, что Британия никуда не денется, особенно после того, как она вышла из Евросоюза. Вот он себя так и ведет: хочу – общаюсь, не хочу – не общаюсь. Это, конечно, ухудшает взаимопонимание, ухудшает взаимодействие, безусловно, и заставляет европейские страны в меньшей степени идти навстречу американским требованиям. Хотя я не думаю, что это касается англичан, они тут в особой ситуации, у них особые отношения с США, и взаимная зависимость в этой связи гораздо больше. Поэтому они это "проглотят" как вещь не особо приятную, но неизбежную. И ничего особо не изменится", – сказал Юрий Рогулев.

Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.

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