Американист об отказе Трампа от встречи с Мэй: британцы это "проглотят"

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке на фоне неприязненного личного отношения американского лидера к коллеге, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.
Источники в окружении президента США сообщили, что Трамп устал от "учительского" тона Мэй. "Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", – заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах этих двух лидеров.
По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят, как стремление получить выгоду от отношений с США.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как это может отразиться на отношения США и Великобритании.
"Трамп чувствует свое превосходство, он понимает, что Британия никуда не денется, особенно после того, как она вышла из Евросоюза. Вот он себя так и ведет: хочу – общаюсь, не хочу – не общаюсь. Это, конечно, ухудшает взаимопонимание, ухудшает взаимодействие, безусловно, и заставляет европейские страны в меньшей степени идти навстречу американским требованиям. Хотя я не думаю, что это касается англичан, они тут в особой ситуации, у них особые отношения с США, и взаимная зависимость в этой связи гораздо больше. Поэтому они это "проглотят" как вещь не особо приятную, но неизбежную. И ничего особо не изменится", – сказал Юрий Рогулев.
Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.
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